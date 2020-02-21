На банкнотах номиналом 2000 тенге необязательно наличие подписи председателя Нацбанка

"Национальный банк Республики Казахстан напоминает, что в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года исключено требование о наличии подписи председателя Национального банка на банкнотах казахстанского тенге. В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 2000 тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи председателя Национального банка. Оба вида банкнот являются законными платежными средствами и обязательны к приему по всем видам платежей", - сообщили в Национальном банке РК.
В случае возникновения вопросов граждане могут обращаться в департамент наличного денежного обращения по телефону: +7 (727) 2 596 814.
Напомним, ранее в соцсетях пользователи заметили, что на некоторых банкнотах нет подписи главы Нацбанка и в связи с этим усомнились в их подлинности.
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