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Нацбанк опубликовал постановление о введении допустимых значений пределов курса валюты

11.04.2022, 19:09 3431
Нацбанк опубликовал постановление о введении допустимых значений пределов курса валюты
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Национальный банк РК сообщил, что 31 марта 2022 года принято постановление правления № 30 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования - 11 апреля, сообщает пресс-служба регулятора. 
 
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций. 
 
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара - 15 тенге, евро - 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.
 
Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.
 

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Нарушения на 39 миллиардов тенге выявлены в сфере госзакупок по итогам первого квартала в РК

12.04.2022, 09:58 716
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - За 3 месяца текущего года камеральным контролем охвачено около 186 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 3,2 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, по итогам проверок установлены нарушения по 9912 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений.
 

Проведено свыше 500 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,5 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 39 млрд тенге", - рассказал он.

 
Он уточнил, что нарушения устранены на 33 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
 
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны свыше 400 рекомендаций, добавил глава Минфина. 
 
Жамаубаев также назвал министерствалидирующие по неосвоению бюджетных средств.
 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге. Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге - экономия. Не освоено 15 млрд тенге", - доложил он.

 
Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Всего расходы государственного бюджета исполнены на 99%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,8%.
 

Основные причины неосвоения: длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце", - пояснил спикер.

 

Нацбанк: спрос на наличные доллары идет на спад

11.04.2022, 17:19 4071
Нацбанк: спрос на наличные доллары идет на спад
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В течение месяца обменный курс тенге, отражая волатильность на внешних рынках, был подвержен движениям как в сторону ослабления, так и укрепления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Интенсификация конфликта между РФ и Украиной и глобальное ослабление валют и активов развивающихся рынков оказывали давление на тенге. В середине месяца курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
В целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге был принят ряд мер по стабилизации валютного рынка. В целом в марте Национальный банк проводил валютные интервенции в объеме 990,5 млн долларов. Поддержку тенге оказывали продажи из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов, а также продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.
 
Для стимулирования рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Национальный банк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты: для доллара - с 6 тенге до 15 тенге, евро - с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года. Для снижения давления спекулятивного спроса, а также для обеспечения контроля за чрезмерным вывозом иностранной валюты указом президента введены ограничения на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.
 

В результате предпринятых мер и по мере относительного спада геополитической напряженности курс тенге отыграл значительную часть потерь и составил 467 к концу месяца, укрепившись за месяц на 5,7%. С начала апреля курс тенге продолжил укрепление и сейчас торгуется на уровне 449 - 450 на фоне продаж со стороны экспортеров и снижения спроса со стороны населения на иностранную валюту", - сообщили в пресс-службе регулятора. 

 
В марте банковский сектор столкнулся с проблемами при покупке и логистике наличной валюты, в первую очередь долларов. С учетом сложившейся ситуации Национальный банк оперативно предпринял меры по стабилизации ситуации.
 

Во-первых, мы на ежедневной основе осуществляли продажи банкам банкнот из собственных запасов, т.е. осуществлялась продажа наличной иностранной валюты за безналичную. Только в марте в БВУ было продано около 500 млн долларов и почти 80 млн евро, которые в последующем банки продавали через свои отделения. Во-вторых, параллельно с продажами Национальный банк наладил дополнительные каналы поставок наличности с ведущими зарубежными контрагентами и логистическими компаниями. В-третьих, мы самостоятельно осуществляли покупку и ввоз банкнот для последующей продажи банкам, не имеющим возможности самостоятельно решить проблему поставки. Итого 17 банков обращались к нам за банкнотами в марте. Как мы видим по текущему положению, спрос на наличные доллары в большей степени удовлетворен и идет на спад", - рассказала председатель Национального банка Алия Молдабекова.

 
По предварительным данным, на конец марта валютные активы Национального фонда составили 52,7 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 1,2 млрд долларов. В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 470 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 891 млн долларов, или 448 млрд тенге. Следует отметить, что часть трансфертов была удовлетворена за счет остатков на тенговом счете и тенговых поступлений в Национальный фонд. При этом поступления в иностранной валюте в марте составили 207 млн долларов.
 

В АРРФР рассказали о ситуации в банковском секторе РК после расширения антироссийских санкций

09.04.2022, 11:01 11966
В АРРФР рассказали о ситуации в банковском секторе РК после расширения антироссийских санкций
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о текущей ситуации в банковском секторе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
6 апреля США расширили санкции в отношении двух российских банков - ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банк". Решением управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерних организаций, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате чего вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC.
 
Кроме того, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено совершать операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC.
 
OFAC установил срок завершения сделок с "Альфа-Банком" до 6 мая 2022 года, со "Сбербанком" - до 13 апреля 2022 года.
 
Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений.
 
В частности, в отношении "Альфа-Банка" введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах и евро для физических и юридических лиц. Кроме того, приостановлены работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц. "Альфа-Банк" временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме "Альфа-Банка".
 
При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки - участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита.
 
В целом дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.
 
Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
 
Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 трлн тенге, или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге, или на 0,4%, до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге, или 2,1%, и составил 4,6 трлн тенге.
 
Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов.
 
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка.
 

Доллар подешевел на 11 тенге

08.04.2022, 17:47 15911
Доллар подешевел на 11 тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге, снизившись на 11,13 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 499,76 тенге, рубля - 6,02 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 447 - 454 тенге.
 
По итогам марта объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов, или 29% от общего объема биржевых торгов.
 

НБ РК: потребительский импорт достиг максимума за последние 7 лет

08.04.2022, 17:36 16321
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана опубликовал окончательные итоги платежного баланса за 2021 год. Дефицит текущего счета сократился на 0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом и составил (-)5,7 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основным двигателем улучшения текущего счета являлся рост экспорта товаров на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Это объясняется в первую очередь высокими ценами на экспортируемое сырье - нефть и металлы, совокупная доля которых составила около 70% экспорта 2021 года. Рост цен на нефть привел к двузначному росту экспорта нефти и газового конденсата в сравнении с 2020 годом. Кроме того, продажи цветных металлов выросли на 1,2 млрд долларов, до 6,1 млрд долларов, черных металлов - на 1,8 млрд долларов, до 5,0 млрд долларов. В оставшейся части экспорта также преобладают сырьевые товары, такие как пшеница, железная руда и ферросплавы.
 

Последние годы импорт держится на высоких уровнях. Растущая инфляция в странах - торговых партнерах на протяжении всего прошлого года, платежеспособный спрос населения и бизнеса, а также отсутствие внутреннего производства стимулировали рост импорта и, как результат, препятствовали улучшению текущего счета. Импорт товаров по методологии платежного баланса превысил показатели 2020 года на 7,1%, составив 39,7 млрд долларов, и был на уровне допандемийного 2019 года", - сообщили в Нацбанке.

 
Если в предыдущие периоды основными драйверами прироста импорта являлись инвестиционные и промежуточные товары, то в прошлом году заметно рос импорт потребительских товаров, в особенности непродовольственных. Потребительский импорт достиг 12,4 млрд долларов - максимум за последние 7 лет. Казахстанцы из непродовольственных потребительских товаров (импорт в 2021 году - 8,9 млрд долларов) в основном покупали импортные автомобили, телефоны, компьютеры, лекарства, одежду и обувь, из продовольственных (3,6 млрд долларов) - мучные кондитерские изделия, напитки, сахар, шоколад, мясо птицы, сыры и творог, чай, колбасные изделия.
 
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что в 2021 году существенные объемы потребительского импорта были одним из основных факторов повышенного спроса на иностранную валюту.
 

Около 162 тысяч граждан России и Белоруссии открыли счета в казахстанских банках - АРРФР

08.04.2022, 14:23 17361
Около 162 тысяч граждан России и Белоруссии открыли счета в казахстанских банках - АРРФР
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках открыто 11 940 счетов для физических лиц - резидентов России и Белоруссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующую информацию разместило на сайте Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. 
 

10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч", - сообщили в ведомстве.

 
В агентстве уточнили, что с начала года прирост новых счетов юридических лиц - резидентов России незначителен. С конца февраля банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805. 
 

Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний регулируется нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требованиями Нацбанка и агентства", - напомнили в агентстве.

 
Открытие счета может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн посредством электронного заявления.
 
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя.
 
Банки проверяют: 
 
  • идентификацию иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проводится проверка достоверности полученных идентификационных данных;
  • устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.

Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
 

В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции", - подчеркнули в АРРФР.


Ранее сообщалось, что в Казахстане появились сервисы по открытию банковских карт для россиян.

10 марта Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран. Однако в Нацбанке заявили, что не будут препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой.

 

Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"

06.04.2022, 14:32 23536
Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платежной системой "Мир", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - сообщается в ответе Центрального банка РК на запрос РИА Новости


Как сообщает агентство, 10 марта Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран.
 

Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева.

 
В Нацбанке подчеркнули, что деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появились сервисы по открытию банковских карт для россиян.
 

Индекс KASE снизился на 5,3%

06.04.2022, 13:59 23891
Индекс KASE снизился на 5,3%
Фото: twitter/KASE
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Индекс KASE по итогам февраля 2022 года снизился на 5,3%, до 3 361,98 пункта. Наибольшее снижение произошло по акциям АО "Казахтелеком" (-12,4%) и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (-12,4%), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Капитализация рынка акций уменьшилась за февраль 2022 года на 13,3%, или 3,5 трлн тенге, за счет снижения стоимости акций листингуемых компаний и по состоянию на 1 марта 2022 года составила 23,1 трлн тенге. Объем торгов акциями в феврале текущего года составил 10,3 млрд тенге, увеличившись на 3,4%, или 0,3 млрд тенге, относительно объема торгов акциями за январь 2022 года", - сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи. 

 
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга за февраль 2022 года снизился на 2,6%, или 417 млрд тенге, по отношению к предыдущему периоду в связи с погашением и истечением срока обращения отдельных выпусков облигаций. И по состоянию на 1 марта 2022 года составил 15,0 трлн тенге. На 1 марта 2022 года в торговых списках KASE находились 324 выпуска корпоративных облигаций 82 эмитентов.
 
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в феврале 2022 года увеличился в 3,3 раза относительно предыдущего месяца, до 91,8 млрд тенге, за счет увеличения объемов торгов на вторичном рынке облигаций на 3,1 раза, до 82,4 млрд тенге. При этом объем размещения на первичном рынке корпоративных облигаций составил 9,5 млрд тенге.
 
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков второго уровня составила 1,0%, брокерско-дилерских организаций - 2,2%, других институциональных инвесторов - 8,0%, прочих юридических лиц - 87,1%, доля физических лиц - 1,7%. Доля нерезидентов составила 12,6%.
 
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, по итогам февраля 2022 года составила 17,7 трлн тенге, увеличившись относительно показателей января 2022 года на 2,3%, или 395,7 млрд тенге. 
 
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам февраля 2022 года составил 333,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с январем 2022 года на 41,2%, или 97,2, млрд тенге.
 
Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в феврале 2022 года вырос на 25,9%, или 43,6 млрд тенге, по сравнению с январем 2022 года и составил 212 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
 
Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций по итогам февраля 2022 года составил 527,2 млрд тенге, увеличившись на 62,2 млрд тенге, или 13,4% (рост с начала 2022 года - 9,1%). Данное увеличение произошло прежде всего за счет роста портфеля ценных бумаг (на 58,9 млрд тенге, или 14,2%). Существенное влияние оказали рост портфеля ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (на 41 млрд тенге, или 12,8%) и эмитентов-резидентов (на 14,4 млрд тенге, или 19,7%).
 
На 1 марта 2022 года основным активом паевых инвестиционных фондов является портфель ценных бумаг, который составляет 473,5 млрд тенге, или 89,8% от совокупных активов, при этом 98,45% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.
 

 

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