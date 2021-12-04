Нацбанк РК возглавит совет Межгосударственного банка в 2022 году

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Валютный рынок Казахстана переживает волну роста спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках. О действиях Национального банка в период волатильности и спекулятивных настроениях рассказала заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2 декабря объем торгов парой тенге-доллар на бирже достиг 292 млн долларов США, это рекордный уровень с апреля 2020 года", - рассказала Алия Молдабекова.

По ее словам, рост объема торгов и ослабление курса до отметки 436 тенге за доллар произошло на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, который был непосредственно связан со следующими факторами:

- обвальное снижение цен на нефть из-за растущих опасений относительно распространения штамма Омикрон. Так, 1 декабря котировки марки Brent ушли ниже 70 долларов за баррель и достигли отметки в 68,14 - это минимум с августа текущего года.

- снижение цен на нефть до локальных минимумов спровоцировало дополнительный внутренний спрос на иностранную валюту со стороны компаний и физических лиц.

В связи с тем, что 1 декабря в Казахстане выходной день, часть спроса была реализована через онлайн платформы БВУ. Поэтому практически все банки, системы которых позволяют конвертировать валюту онлайн, оказались на утро 2 декабря в "короткой" позиции, то есть должны были приобрести валюту, которую продали в нерабочее время своим клиентам. А часть спроса вылилась на биржевой рынок сразу после открытия торгов. Поэтому вчера банки покупали валюту для своих клиентов, для закрытия "короткой" позиции и исполнения вновь поступающих заявок", - пояснила зампред.

- значительный спрос на иностранную валюту подогревался и со стороны инвесторов-нерезидентов. На фоне глобального оттока с развивающихся рынков нерезиденты конвертировались обратно из тенге в иностранную валюту. Увеличение спроса отразилось на котировках на межбанковском рынке, где курс покупки доходил до 441 тенге за доллар.

В целях стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением Нацбанк 2 декабря провел интервенции в объеме 64,6 млн долларов США. Это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса. Дополнительный спрос, связанный с короткими позициями банков и выходом нерезидентов, был удовлетворен в полном объеме", - объяснила эксперт.

Ситуация на рынках, по ее словам, остается волатильной. На фоне последних заявлений главы ФРС Дж. Пауэлла о более скором сворачивании программы количественного смягчения продолжается глобальное укрепление доллара США.

Он отмечает, что спрос на валюту на внутреннем рынке сохраняется. К концу года компании находятся в активной фазе освоения бюджетов, осуществления выплат, что поддерживает спрос на иностранную валюту.

Несмотря на вчерашнее решение ОПЕК+ оставить в силе предыдущие договоренности о постепенном наращивании объемов добычи, котировки нефти отыграли первичную overreaction и закрылись адекватно в районе 70 долларов за баррель", - разъяснила Молдабекова.

Она добавила, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом определяться темпами распространения нового штамма коронавируса и его устойчивостью к вакцинам.