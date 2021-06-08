Система Orphus

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

07.06.2021 5563
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.

 
Специалисты разъяснили, что решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
 

Наблюдается сохранение внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах - основных торговых партнерах Казахстана. Во внутренней экономике продолжается процесс постепенного восстановления деловой активности и потребительского спроса", - проинформировали в пресс-службе НБ РК.

 
Отмечается, что основные риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе связаны с более сильным фискальным стимулированием экономики, дальнейшим ростом внутренних цен на ГСМ, более высокой продовольственной инфляцией в результате увеличения цен на мировых рынках и возникновением дисбалансов на внутреннем рынке продовольствия, а также сворачиванием стимулов центральными банками развитых стран.
 
По итогам мая 2021 года, годовая инфляция составила 7,2%. Рост цен на непродовольственные товары и платные услуги был частично нивелирован дезинфляционными процессами на продовольственном рынке.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая