Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.

Специалисты разъяснили, что решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Наблюдается сохранение внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах - основных торговых партнерах Казахстана. Во внутренней экономике продолжается процесс постепенного восстановления деловой активности и потребительского спроса", - проинформировали в пресс-службе НБ РК.

Отмечается, что основные риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе связаны с более сильным фискальным стимулированием экономики, дальнейшим ростом внутренних цен на ГСМ, более высокой продовольственной инфляцией в результате увеличения цен на мировых рынках и возникновением дисбалансов на внутреннем рынке продовольствия, а также сворачиванием стимулов центральными банками развитых стран.

По итогам мая 2021 года, годовая инфляция составила 7,2%. Рост цен на непродовольственные товары и платные услуги был частично нивелирован дезинфляционными процессами на продовольственном рынке.

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