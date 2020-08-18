Нацбанк выпустил в обращение инвестиционные монеты

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана 17 августа 2020 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "ALTYN BARYS" и "KUMIS BARYS" с 2020 годом чеканки" из золота номиналами 10, 20, 50, 100 и 200 и 500 тенге и из серебра номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Нацбанке, в дизайне инвестиционных монет "ALTYN BARYS" и "KUMIS BARYS" изменены надписи на монетах на государственном языке и улучшены скульптурные изображения.

Инвестиционные монеты - это высококачественные золотые и серебряные монеты высшей пробы 999,9. Основное их предназначение - инвестирование и сбережение средств.

На сегодня существуют несколько крупнейших брендов инвестиционных монет - "Крюгерранд" (Южная Африка), "Американский орёл" (США), "Венская филармония" (Австрия), "Панда" (Китай), "Кленовый лист" (Канада).

Первые казахстанские инвестиционные монеты "ЖІБЕК ЖОЛЫ" ("Шелковый путь") были выпущены в обращение в 1996 году. С 2009 года в связи с изменением дизайна стали выпускаться инвестиционные монеты "АЛТЫН БАРЫС" и "КУМІС БАРЫС" с разными весовыми характеристиками.

Особенности инвестиционных монет: неограниченные тиражи; изготавливаются без применения технологии "proof"; получение дохода в зависимости от стоимости и веса металла, из которого сделана монета; принимаются к обратному выкупу Национальным банком в соответствии с правилами продажи и выкупа вне зависимости от состояния (царапины, патина и так далее) поскольку выкуп рассчитывается по весу металла, содержащегося в монете; не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.

Инвестиционные монеты из золота и серебра всех номиналов обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Инвестиционные монеты "ALTYN BARYS" и "KUMIS BARYS" изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Приобрести их можно во всех территориальных филиалах Национального банка Казахстана, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz.

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