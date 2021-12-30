Объем кредитов, выданных физлицам, вырос на 4% в ноябре

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Объем кредитования банками экономики на конец ноября 2021 года составил 17 838,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,7% (в годовом выражении рост составил 21,8%), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Объем кредитов юридическим лицам за месяц увеличился на 3,1% (до 7 497,1 млрд тенге); физическим лицам - на 4,1% (до 10 341,1 млрд тенге), уточнили в пресс-службе Нацбанка РК.
Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,7% - до 15 976,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,8%, физическим лицам - на 4,1%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 3,9% - до 1 861,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 4%, физическим лицам - снизились на 1,8%. Удельный вес кредитов в тенге на конец ноября 2021 года составил 89,6% (в декабре 2020 года - 87%)", - говорится в отчете ведомства.
В ноябре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,9% (в ноябре 2020 года - 11,9%), физическим лицам - 17,6% (14,9%).
По информации Нацбканка, объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2021 года составил 25 790,5 млрд тенге, снизившись за месяц на 0,8% (в годовом выражении рост составил 17,5%). Депозиты юридических лиц уменьшились за месяц на 3,6% - до 13 066 млрд тенге; депозиты физических лиц выросли на 2,1% - до 12 724,5 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 3,4% - до 16 190,4 млрд тенге, в иностранной валюте увеличился на 3,7% - до 9 600,2 млрд тенге. Уровень долларизации на конец ноября 2021 года составил 37,2% (в декабре 2020 - 37,3%)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в ноябре 2021 года составила 7,5% (в ноябре 2020 - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,4% (9,3%).