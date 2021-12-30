Объем кредитов, выданных физлицам, вырос на 4% в ноябре

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года до 1 декабря составил 1,38 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 366,46 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 6,2 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.

На 1 декабря 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 094,12 млрд тенге (38,11% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США - 3,4% годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 179,87 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 16,31%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,9% годовых.

- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 732,38 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,96%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,7% годовых, в долларах США - 5,5% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 035,84 млрд тенге (7,75%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

- инвестиции в национальной валюте - 67,61%;

- в долларах США - 32,32%,

- в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 803,91 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 156,37 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты - 83,08 млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 161,05 млрд тенге;

- прочие доходы составили 176,10 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 1 380,51 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11% при инфляции 7,8%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,2%.

При этом по состоянию на 1 декабря 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 календарных месяцев (с декабря 2020 года по декабрь 2021 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 11,77% при инфляции в размере 8,7%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,07%.