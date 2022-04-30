НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ЕНПФ представили подробную информацию об инвестировании пенсионных активов Национальным банком РК (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 апреля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля, составил 13,0 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 982,64 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

На 1 апреля в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 182,93 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 39,92%. На 1 апреля 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,7% годовых, в долларах - 3,4% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций РК - текущая стоимость 1 700,04 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,09%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых.

Облигации банков второго уровня РК на сумму 928,04 млрд тенге (7,15%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств составили 713,74 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,50%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,4% годовых.

Облигации международных финансовых организаций составили 399,54 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,08%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте - 66,78%, в долларах - 33,15%, в другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года сложился положительным и составил 304,90 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала года, составила 2,19%.

При этом по состоянию на 1 апреля доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2021 года по март 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,43%.