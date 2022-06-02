Около 900 млрд тенге выделят в этом году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане

КОСТАНАЙ. 2 ИЮНЯ - Проведенный в Костанайской области госаудит выявил, что сумма неосвоения и неисполнения бюджета за 2021 год составила 500,9 млн тенге. Нарушений по областным администраторам программ было найдено на 3,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на последней сессии депутатов областного маслихата рассказал председатель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий Костюков, сообщает газета "Наш Костанай"

По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила 1,4 млрд тенге. Наибольшая сумма у управлений физической культуры и спорта, строительства, архитектуры и градостроительства, образования, энергетики и ЖКХ", - сообщил Костюков.

Председатель ревизионной комиссии также отметил, что сократилось количество финансовых нарушений, подлежащих возмещению в бюджет, но в то же время растет число нарушений по бухгалтерскому учету, которые исправляются довольно просто - путем правильного ведения документации.

По результатам госаудита 21 материал передан в полицию. Четыре лица уже привлечены к уголовной ответственности, 124 - к административной. Сумма штрафов составила 20,1 млн тенге.

По словам Костюкова, результаты проверки в сфере коммунальных услуг показали ежегодное ухудшение финансового состояния организаций квазигоссектора. На это указывают рост сумм убытков по годам и сверхнормативных потерь, высокий уровень кредиторской и дебиторской задолженности.

Это говорит о неэффективном управлении активами государства по причине несоблюдения НПА, оплаты налогов за технически неисправные транспортные средства, неиспользования автоматических приборов учета энергии, допущения непроизводственных расходов", - пояснил Костюков.

Он подчеркнул, что ревизионная комиссия имеет право вручать предписания, за неисполнение которых грозит только административная ответственность. Депутатов попросили серьезно рассмотреть этот вопрос, чтобы найти пути решения проблемы.