Пенсионные взносы граждан РК превысили триллион тенге

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Пенсионные взносы граждан РК впервые в истории перевалили за триллион тенге. Инвестиционный доход превысил 1,3 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К 1 декабря текущего года пенсионные накопления граждан в Едином накопительном пенсионном фонде достигли 13,4 трлн тенге. За год сумма накоплений выросла на 5%, или на 648,8 млрд тенге. Стоит отметить: пенсионные накопления граждан увеличиваются, несмотря на изъятие части на покупку жилья и улучшение здоровья, сообщает Ranking.kz

Пенсионные накопления растут благодаря двум факторам. Первый - увеличение объема взносов вкладчиков в пенсионный фонд, второй - инвестиционный доход.

По итогам одиннадцати месяцев текущего года пенсионные взносы граждан впервые за аналогичный период прошлых лет перевалили за триллион тенге, достигнув абсолютного рекорда. За год темп прироста суммы взносов составил 24%, что является максимальным значением за последние три года.

Увеличение объема пенсионных взносов наблюдается по всем направлениям. По обязательным пенсионным взносам (ОПВ) за одиннадцать месяцев текущего года поступило 1,1 трлн тенге (рост за год составил 24%). По обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) - 50,4 млрд тенге (рост за год 18%). Также наблюдается значительный рост объема добровольных пенсионных взносов (ДПВ) - сразу на 38% за год, до 660 млн тенге.

Помимо взносов самих вкладчиков, значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 декабря 2021 года превысил 1,3 трлн тенге - на 210 млрд (или на 19%) больше показателя прошлого года. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,0% при инфляции в 7,8%. При этом доходность за последние двенадцать месяцев составила 11,77% при инфляции за этот же период в 8,7%.