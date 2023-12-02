01.12.2023, 10:49 7466
По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4%
Валютных интервенций в ноябре Национальный банк не проводил
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4%, до 458,24 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 155 до 192 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,2 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за ноябрь составили 1320 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 31% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день.
При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - отметили в Нацбанке.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в ноябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 200 млн долларов США, или порядка 5% от общего объема рынка.
Сообщается, что в рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Национальным банком в ноябре были также осуществлены покупки валюты в размере 70 млн долларов США. Валютных интервенций в ноябре Национальный банк не проводил.
На основе имеющихся прогнозных заявок правительства предварительно в декабре Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в декабре ожидается в размере от 100 до 200 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере от 30 до 50 млн долларов США", - говорится в сообщении.
В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, отметили в пресс-службе.
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30.11.2023, 09:04 13401
Истекает срок действия ЕСП: как сдающим в аренду квартиры гражданам оплачивать налоги
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 декабря 2023 года завершается период применения единого совокупного платежа (ЕСП). В Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.
С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима.
Например:
специальный налоговый режим (СНР) на основе патента - ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;
СНР на основе упрощенной декларации - ставка ИПН 1,5 %, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;
СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.
При этом необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);
2) без регистрации ИП:
представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;
при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы - 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 2% от суммы полученного дохода.
Стоит отметить, что с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
За несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.
23.11.2023, 12:27 31801
Сенаторы вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы после рассмотрения вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы.
По мнению депутатов верхней палаты, в проекте бюджета необходимо увеличить расходы в 2024 году на 119,5 млрд тенге.
Все замечания и предложения комитетов и депутатов сената сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов президента и правительства. С учетом изложенного комитет по финансам и бюджету сената рекомендует не одобрять отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона", - отметил сенатор Султанбек Макежанов.
В профильном заключении сенаторы предлагают перераспределить средства между государственными органами.
В проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы, который представил министр финансов Ерулан Жамаубаев, спрогнозированы следующие параметры:
- поступления на 2024 год - 20,4 трлн тенге;
- доходы без учета трансфертов - 16,1 трлн тенге, либо 80% от общей суммы поступлений;
- трансферт из Нацфонда - 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге;
- расходы на 2024 год - 24 трлн тенге, с увеличением на 1,5 трлн тенге;
- дефицит бюджета - 2,6% от ВВП.
Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. В этой связи доля социальных расходов в расходах бюджета превышает 40%", - заявил министр.
Какие расходы были запланированы:
- на выплату индексированных пенсий и пособий - 5,4 трлн тенге;
- на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" - 2,4 трлн тенге;
- на развитие сферы образования, в том числе на реализацию национального проекта "Комфортная школа" - 1,7 трлн тенге;
- на развитие регионов - более 7 трлн тенге;
- на развитие реального сектора экономики - 2,9 трлн тенге, из них на поддержку предпринимательства - 1,2 трлн тенге;
- на расходы силовых структур - 2,6 трлн тенге.
В целом данные параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства. В результате по значимости было перераспределено 196 млрд тенге. Дополнительно из резерва президента и правительства предусмотрено 120 млрд тенге", - заявил глава Минфина, представляя проект.
Тем не менее сенаторы предложили включить в проект бюджета их корректировки и вернули его в мажилис.
Напомним, на сегодняшнем заседании спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в ноябре бюджет страны недополучил 1,4 трлн налогов, и потребовал у правительства объяснить, как будут решаться проблемы с недополучением налогов в следующем году. Он также усомнился в том, что повышение НДС поможет решить эту проблему.
21.11.2023, 11:00 42276
Активы банковского сектора Казахстана приблизились к 48 трлн тенге
Банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активы банковского сектора РК составили 47,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 2,5%, или на 1,2 трлн тенге (а с начала года - на 7,5%, или на 3,3 трлн тг), сообщает Ranking.kz.
Высоколиквидные активы составили 14,2 трлн тенге, или 29,6% от всех активов, что позволило банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
В разрезе БВУ РК лидером по росту активов с начала года стал банк "Фридом Финанс КазахстанЯ": плюс 66,7%, до 2,1 трлн тенге. Доля активов банка составила 4,4% от общего объема в секторе.
На втором месте расположился Евразийский банк: активы фининститута выросли на 22,2%, до 2,9 трлн тенге, что составило 6% в секторе.
Замыкает топ-3 лидеров по росту активов Kaspi Bank: сразу плюс 943 млрд тенге (или плюс 18,5%), до 6 трлн тенге. За год, по сравнению с сентябрем 2022 года, активы выросли на 1,5 трлн тенге, или на 33,4%. Тем временем доля фининститута в банковском секторе страны увеличилась до 12,6%.
В пятерку БВУ РК, лидирующих по увеличению суммы активов с начала года, также вошли "Банк ЦентрКредит" (плюс 517 млрд тенге, или 11,9%) и "Отбасы банк" (плюс 392 млрд тенге, или 11,4%).
В целом из 21 банка страны в плюсе оказались всего 13 фининститутов, остальные 8 БВУ - в минусе. Среди них "Ситибанк Казахстан", Bank RBK, Банк Китая в Казахстане, Jusan Bank, Altyn Bank, Halyk Bank, Исламский банк "Заман-Банк" и "Нурбанк".
В целом в годовой динамике активы всех БВУ РК увеличились на 14,8%, а рост за пятилетний период составил 95,1%. Таким образом, мы видим, что активы банковского сектора страны растут динамичными темпами из года в год, увеличивая свою роль в экономике страны, отмечают аналитики.
17.11.2023, 10:32 59671
Верховный суд удовлетворил иск Jusan Bank к "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН"
Суд признал обоснованными доводы банка
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Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд удовлетворил кассационное ходатайство и иск АО "First Heartland Jusan Bank" к АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН", ТОО "ОНК" о признании недействительным договора о купле-продаже 899 999 акций АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", говорится в сообщении Верховного суда.
Спор связан с неисполнением АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН" обязательств по возврату заемных средств банку. В 2013-2019 годах в рамках генеральных кредитных соглашений соглашения с банком АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН", АО "АЗИЯ АВТО Казахстан" получили заемные средства. В связи с нарушением заемщиками обязательств по возврату займа в 2021 году в судебном порядке с должников и гарантов в пользу банка взыскана задолженность в размере 66 млрд тенге. Банк также обратился в суд с иском о признании недействительным договора о продаже АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН" в пользу ТОО "ОНК" 899 999 акций АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", ссылаясь на заключение сделки в целях уклонения от исполнения обязательств по договорам займа", - проинформировали в Верховном суде.
Сообщается, что судами Восточно-Казахстанской области в удовлетворении иска банка было отказано.
Верховный суд признал обоснованными доводы банка. Судебные акты местных судов об отказе в иске о признании сделки недействительной отменены. По делу принято новое решение об удовлетворении иска. Имущественные интересы банка восстановлены", - отметили в пресс-службе Верховного суда.
15.11.2023, 12:59 78326
Новый имидж представил Bereke Bank в честь 30-летия национальной валюты
Фото: Bereke Bank
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Bereke Bank заявил о полном восстановлении после санкций и запуске новой имиджевой кампании "Всё будет Bereke!".
У банка теперь обновленный логотип, новый слоган и продуманная стратегия позиционирования.
Я рад представить казахстанцам наш обновленный логотип. Это не просто знак, за логотипом стоит четкое видение того, как будет развиваться Bereke Bank, какие продукты мы создадим и почему наш банк будут выбирать клиенты. Это результат кропотливой работы нашего коллектива и специалистов по брендингу", - заявил председатель правления Bereke Bank Андрей Тимченко.
Стилистическое обновление логотипа Bereke Bank стало завершением полного восстановления операционной деятельности банка после выхода из санкций. К моменту рестайлинга банк получил рейтинг BB от Fitch, возобновил отношения с Visa, MasterCard, иностранными баками-корреспондентами, AppStore и Google Play, восстановил работу собственных приложений. Новая стратегия позиционирования была разработана на базе существующего названия Bereke Bank.
Разработка новой стратегии позиционирования заняла несколько месяцев и в ней принял участие весь коллектив банка. Помимо обновленного логотипа банк представил аудитории новый слоган - "Всё будет Bereke!".
Слово "береке" имеет большое, важное и эмоционально близкое значение для казахстанцев, оно напрямую связанно с семьей, домом, благосостоянием. Новый Bereke Bank выходит на рынок с обещанием нести радость и уверенность через заботу и особое отношение к каждому клиенту", - говорится в пресс-релизе.
Всё будет Bereke!" - слоган банка лучшим образом отражает смысл нового позиционирования.
Мы тщательно проанализировали то, что сейчас происходит на банковском рынке Казахстана, провели исследование потребительского восприятия и постарались создать сильный узнаваемый бренд, который будет жить долго и принесет добавленную стоимость", - подчеркнул председатель правления.
Рестайлинг логотипа отражает стремление Bereke Bank к построению конкурентного бизнеса, способного быстро адаптироваться к современной цифровой среде. Новый лого технологичен, его можно легко использовать на любых носителях, в том числе цифровых.
Цвета логотипа напрямую доносят эмоции, ставшие новой сущностью нового бренда Bereke Bank. Синий - транслирует уверенность, надежность, баланс. Зеленый - радость, успешность, яркую, насыщенную жизнь. Все элементы брендинга символизируют единство и гармонию, которую банк намерен создавать для клиента, окружая его всем, что нужно для реализации жизненных целей, отметили в банке.
Для сохранения преемственности бренда мы оставили зеленый цвет и добавили красивый синий. Синий - это небо. Зеленый - земля. Это цвета Казахстана. Мы - казахстанский банк! Новый подход к позиционированию отражает нашу прогрессивность и амбиции стать более клиентоориентированным банком", - подчеркнул Тимченко.
Обновление логотипа знаменует следующий качественный этап в работе финансового института. Банк поздравляет всех казахстанцев с 30-летием национальной валюты и желает всем успеха и процветания. Все будет Bereke!
15.11.2023, 09:47 80071
Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансферта в бюджет с начала года составили $7,5 млрд
Продажи валюты в октябре составили $1,5 млрд
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет. С начала года они составили $7,5 млрд, в октябре - $1,5 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Данияр Вагапов на заседании правительства РК.
Он отметил, что Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции.
С начала года курс тенге ослаб незначительно на 1,5%, до 469,64 тенге за доллар США, в октябре укрепление на 1,1%, что было связано с сочетанием ряда как внешних, так и внутренних факторов. Во-первых, это глобальное укрепление доллара США на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС США. Во-вторых, возросший сезонный спрос со стороны импортеров, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств, а также ряда других факторов", - сказал Вагапов.
По его словам, приток нерезидентов на рынок ГЦБ с начала года составил $267 млн.
Валовые международные резервы на конец октября составили $90,3 млрд. Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала года на 3,1%, до $34 млрд, за счет снижения остатков БВУ на валютных счетах в НБРК, конвертации золотовалютных резервов с целью выплаты по обязательствам Министерства финансов.
Активы Нацфонда увеличились с начала года на 1,1%, до $56,3 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 3,3%, или $1,83 млрд, с начала текущего года.
Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,6 трлн тенге. Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 3,7 трлн тенге.
06.11.2023, 11:52 106236
Банки будут предупреждать казахстанцев о мошенниках и рисках переводов по картам
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК изменил правила выпуска платежных карточек и требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием.
В постановлении главного финрегулятора страны говорится, что теперь до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица эмитенты (банки) должны уведомить клиента:
- о возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;
- о рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;
- о возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо решению суда.
Что касается микрофинансовых организаций, они при выдаче микрокредитов на платежные карточки должны обеспечить использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.
Микрокредитная организация обеспечивает отражение в назначении (цели) перевода денег информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, уведомляет держателя платежной карточки о поступлении на его банковский счет суммы микрокредита, предоставленного ему", - уточняется в документе.
Также при предоставлении электронных банковских услуг банк будет использовать системы, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и переводам денег.
Документ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ограничения по банковским картам для иностранцев и несовершеннолетних.
В Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников.
30.10.2023, 08:32 131321
Зарплата управляющего в "АрселорМиттал Темиртау" составляла 1 млн тенге в день
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания выплатила своему управляющему Палаватху Кришнан Наир Биджу 375,9 млн тенге за 2021 год, или по 31,3 млн тенге в месяц, или 1,01 млн тенге в день, сообщает Telegram-канал Finance.kz.
Данные за 2022 год отсутствуют, компания их просто не загрузила на портал депозитария финансовой отчетности, а должна была до 31 августа. За 2020 год Палаватху Кришнан Наир Биджу получил 344 млн тенге. За 2019 год его предшественник Парамжит Сингх Калон получил 328 млн тенге. Согласно последнему сданному отчету в августе 2022 года у "АрселорМиттал" в 2021 году была чистая прибыль в 215 млрд тенге", - говорится в публикации.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиталл Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников. По информации на 20.00 29 октября, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски еще одного шахтера продолжаются.
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
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