16.01.2026, 11:44 7236
Портфель кредитов микрофинансовых организаций РК составил 1,5 трлн тенге
"Токсичные" микрокредиты в отдельных МФО продолжают концентрироваться
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Портфель кредитов микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец октября 2025 года составил 1,5 трлн тг, увеличившись за месяц всего на 0,3%. В годовом выражении наблюдался рост на 0,9%, однако этот показатель частично объясняется переходом двух крупных МФО в банковскую систему летом прошлого года, сообщают аналитики finprom.kz.
Существенный объем микрокредитов традиционно пришелся на физических лиц: 1,3 трлн тг - на 3,6% больше, чем годом ранее, однако за месяц рост составил лишь 0,2%. Их доля в портфеле за год выросла с 83,7% до 85,9%. На фоне укрепления розничного сегмента портфель микрокредитов индивидуальных предпринимателей за год сократился на треть, до 123 млрд тг, тогда как за месяц наблюдался незначительный рост на 0,3%. Микрокредиты юридическим лицам, напротив, показали заметный рост: за год - на 65%, до 72,2 млрд тг, за месяц - на 3,7%, однако их доля в портфеле осталась небольшой. В целом структура рынка постепенно смещается в сторону физлиц, тогда как корпоративный сегмент сохраняет ограниченное влияние.
Объем микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на конец октября 2025 года составил 92,9 млрд тг. За месяц он сократился на 5%, а за год - на 27,3%. В результате доля "токсичных" микрокредитов уменьшилась с 8,6% до 6,2% от всего портфеля. Сокращение объема проблемной задолженности было обеспечено преимущественно за счет физических лиц: общая сумма их просроченных микрокредитов уменьшилась сразу на 30,4%, до 82,5 млрд тг, а доля - с 9,6% до 6,4%.
При этом ситуация в корпоративном сегменте и у индивидуальных предпринимателей развивалась разнонаправленно. Сумма "токсичных" микрокредитов юрлиц за год выросла на 6,1%, до 2,3 млрд тг, однако их доля в портфеле уменьшилась с 4,9% до 3,1% за счет опережающего роста объемов выдачи. У индивидуальных предпринимателей, напротив, ухудшение качества портфеля оказалось наиболее выраженным: объем проблемных микрокредитов увеличился на 14%, до 8,1 млрд тг, а их доля выросла с 3,9% до 6,6%, что впервые сделало сегмент ИП самым проблемным в структуре микрокредитов МФО РК.
На конец сентября 2025 года в Казахстане работали 214 МФО, при этом у 13 из них доля микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней превышала 20% от кредитного портфеля.
Несмотря на общее улучшение качества микрокредитного портфеля по рынку, данные по отдельным МФО РК свидетельствуют о сохраняющейся концентрации крайне высоких кредитных рисков. Наличие компаний с почти полностью проблемным портфелем, включая относительно крупных игроков, указывает на структурные дисбалансы внутри сектора. Это говорит о том, что снижение "токсичности" в среднем по рынку во многом носит статистический характер и не исключает локальных очагов нестабильности, которые при ухудшении экономической ситуации могут быстро трансформироваться в системный риск для всего сегмента микрокредитования", - отмечают аналитики.
15.01.2026, 10:28 18156
Фонд "Самрук-Казына" в 2025 году направил на поддержку казахстанского бизнеса 2,2 трлн тенге
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем договоров фонда "Самрук-Казына" с отечественными компаниями превысил 1,1 трлн тенге. В 2025 году этот показатель вырос в два раза - почти до 2,2 трлн тенге, сообщили в пресс-службе фонда.
Фонд системно поддерживает отечественный бизнес и наращивает закупки внутри страны. Сегодня в правилах закупок "Самрук-Казына" действует более 16 мер поддержки казахстанских компаний, включая уникальные решения для регулируемых закупок. Отдельный акцент - на импортозамещение и запуск новых производств. Фонд заключает долгосрочные офтейк-контракты сроком до 20 лет и дает бизнесу стабильность и уверенность в спросе. В 2024 году было заключено 367 контрактов на 191 млрд тенге, а по итогам 2025 года их объем увеличился до 257,5 млрд тенге", - проинформировали в фонде.
Отмечается, что все закупки фонда проводятся через веб-портал закупок. Процедуры полностью автоматизированы и прозрачны.
Напомним, с 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Для поддержки малого бизнеса принята единая программа "Іскер аймақ".
14.01.2026, 09:25 28426
В Казахстане порядка $500 млн выделят на геологоразведку
Фото: Depositphotos
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе. На эти цели в ближайшие три года будет направлено 240 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
С учетом поставленной задачи в прошлом году было разработано 20 проектов на проведение геологической съемки масштаба 1:50.000 на общей площади 100 тыс. квадратных километров с последующим ежегодным охватом по 30 тыс. квадратных километров наиболее перспективных участков. Для сравнения - прежний масштаб картирования, разработанный в советское время, составлял 1:200.000. В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения: за последние 15 лет было вложено $469 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ. При формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов.
Кроме того, планируется проведение сейсморазведочных работ в малоизученных нефтегазоперспективных бассейнах - Северо-Торгайском, Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском. Также в планах - модернизация лабораторно-аналитической базы и цифровизация геологических данных.
Переход к геологическому изучению недр в данном масштабе позволит существенно повысить точность геологических прогнозов, что соответствует международной практике стран Европейского союза, Канады, Австралии, Китая. Детальное региональное картирование является базовой основой для выявления перспективных территорий, снижения геологических и инвестиционных рисков и последующего привлечения частных инвестиций в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.
10.01.2026, 18:05 61136
В Казахстане с начала года 66 тысяч самозанятых легализовали деятельность
Фото: Depositphotos
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК.
Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года. Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда", - отметили в КГД.
Режим предназначен для тех, кто:
- не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
- не использует наемных работников;
- занимается разрешенными видами деятельности;
- получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году - около 1,3 млн тенге).
Основные преимущества режима "самозанятые":
- не обязаны регистрироваться как ИП;
- не платят подоходный налог (ставка ИПН - 0%);
- уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% - ОПВ, 1% - ОПВР, 1% - социальные отчисления, 1% - ОСМС;
- освобождены от сдачи налоговой отчетности;
- работают через мобильное приложение e-Salyq Business, где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
- при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.
По данным КГД, датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении. Подавать уведомление о применении режима не требуется.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
09.01.2026, 12:27 75026
Пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождены от ИПН
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года, согласно вступившему в силу новому Налоговому кодексу, доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Как было
Ранее все пенсионные выплаты, в том числе ЕПВ из ЕНПФ относились к доходу, который облагался ИПН по ставке 10% у источника выплаты. Пенсионные взносы перечислялись на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения, ИПН удерживался при выплатах. При этом учитывались суммы корректировки и налоговых вычетов.
При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривалось удержание ИПН. При этом существовало два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до выплат по графику.
Как с 1 января 2026 года
ИПН не удерживается со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.
При этом лица, относящиеся к социально уязвимым группам, имеют право на применение налоговых вычетов в пределах 882-кратного размера месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года к налогооблагаемому доходу в виде единовременных пенсионных выплат. Это лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп, один из родителей или опекунов детей с инвалидностью, один из усыновителей (удочерителей), приемных родителей детей-сирот, ветераны боевых событий и другие категории. Полный перечень лиц - в 404 статье Налогового кодекса РК. Если получатели, относящиеся к данной категории, при использовании ЕПВ оплатили ИПН сразу, они могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН согласно новому Налоговому кодексу в течение трех лет с даты получения ЕПВ.
Что еще изменится
Также изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранилась норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на 2026 год.
09.01.2026, 09:18 77466
Казахстанцы стали массово использовать пенсионные на лучевую терапию
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2025 года было исполнено 7154 заявления на единовременные пенсионные выплаты с целью оплаты радиохирургических методов лечения. Речь идет о формах лучевой терапии - таких методах, как гамма-нож и кибернож (с их помощью, к примеру, оперируют больных с опухолями). Общая сумма исполненных заявлений составила около 5,6 млрд тенге, сообщает аналитический канал Первого кредитного бюро Data Hub.
Показатели за один месяц оказались несравнимо более высокими, чем результаты за все время действия программы изъятий: к 1 декабря общий накопленный итог по этой категории выплат составлял всего 507 исполненных заявлений на 548 млн тенге. Причем активизация, хотя и не такая резкая, постепенно началась еще в ноябре: тогда было исполнено 236 заявлений на 204 млн, тогда как ранее в 2025 году среднемесячные значения обоих показателей не доходили и до отметки 10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой всплеск по конкретной категории изъятий на медицинские цели уже не первый за последние месяцы. Напомним, что череда аномалий последовала за запретом единовременных выплат на стоматологические услуги, которые раньше традиционно составляли основной массив использования пенсионных на лечение. Этот запрет был введен в сентябре в связи с многочисленными случаями фальсификаций.
После прекращения "стоматологических" выплат казахстанцы стали активно изымать пенсионные средства с целью оплаты услуг офтальмологов. Вскоре обнаружилось, что и по этой категории идет подозрительная активность, и в самом начале декабря прием заявок на лечение глазных заболеваний тоже остановили.
Ноябрь отметился всплеском по еще одной категории - пластическим операциям. Это направление тоже уже притормозили, примерно с середины декабря.
По данным Data Hub, в итоге в перечне возможных оснований для выплат на лечение сейчас остались только весьма специфические категории, связанные с серьезными медицинскими проблемами. Помимо радиохирургии речь идет также о лечении орфанных заболеваний, радионуклидной и радиойодтерапии, протонной терапии. Нужно сказать, что определенный рост изъятий в декабре уже идет и по ним, хотя о тысячах и даже сотнях заявлений речи пока не идет.
08.01.2026, 11:52 84581
Топ-3 важных разъяснений по налогам на 2026 год
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил ключевые вопросы по налогам на 2026 год. Гражданам напомнили об особенностях налогообложения при продаже недвижимости, правилах применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации, а также уточнили порог обязательной регистрации по НДС.
ВОПРОС 1. Хочу продать квартиру в 2026 году которую приобрел в 2025 году в связи с расширением, реализация будет спустя ровно год, будет ли возникать какое либо обязательство по налогам?
ОТВЕТ. В случае реализации недвижимости, которая приобретена и зарегистрирована в 2025 году и реализуется спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, изменения коснулись объектов недвижимости регистрация по которым производится после 1 января 2026 года, следовательно при регистрации права собственности, произведенной после 1 января 2026 года учитывается период владения два года.
ВОПРОС 2. В постановлении правительства по видам деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, наш ОКЭД отсутствует, означает ли это, что мы сможем работать по упрощенной декларации?
ОТВЕТ. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица - резиденты Республики Казахстан, осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный правительством Республики Казахстан от 14 ноября 2025 года № 970 "Перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации".
Таким образом, при отсутствии вашего вида деятельности в вышеуказанном постановлении правительства, а также при соблюдении условий применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации вы вправе применять данный режим налогообложения.
ВОПРОС 3. Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?
ОТВЕТ. Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер месячного расчетного показателя (4325 х 10 000 = 43 250 000 тенге).
Кроме того, в ДГД разъяснили ключевые моменты перехода с общеустановленного режима налогообложения на СНР в части НДС.
Когда снимают с учета по НДС
Согласно статье 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учета по НДС производится только в случаях:
1. перехода с общеустановленного режима на СНР;
2. прекращения деятельности или ликвидации.
При переходе на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме представляет ликвидационную налоговую отчетность по НДС.
Снятие с учета производится с даты начала применения СНР.
Для налогоплательщиков на общеустановленном режиме такой датой считается дата подачи уведомления о применяемом режиме.
Пример
Если уведомление подано 5 января 2026 года, то:
- датой снятия с учета по НДС будет 5 января 2026 года;
- ликвидационная отчетность по НДС подается за 1 квартал 2026 года.
Остатки товаров и НДС
- Остатки товаров, по которым ранее НДС был отнесен в зачет, признаются облагаемым оборотом.
- Оборот определяется по балансовой стоимости товаров (без учета переоценки и обесценения).
- По остаткам составляется налоговый регистр (ст. 205 НК) на дату, предшествующую дате снятия с учета по НДС.
- Применяется ставка НДС, действующая на дату совершения оборота (день, предшествующий дате снятия с учета по НДС)
Важно: при определении ставки и даты налогообложения ключевое значение имеет дата начала применения СНР.
Переходные положения (для применявших СНР до 2026 года)
В связи с прекращением действия прежних СНР (кроме КФХ), предусмотрены переходные нормы:
- до 1 марта 2026 года можно подать уведомление и перейти на новый СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2026 года;
- снятие с учета по НДС - с 1 января 2026 года;
- ликвидационная отчетность подается за 4 квартал 2025 года;
- остатки товаров определяются на 31 декабря 2025 года и облагаются по ставке 12%.
01.01.2026, 09:00 125456
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принят приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, сообщили в КГД.
Нововведением приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", - уточнили в комитете.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
01.01.2026, 07:30 123496
Какими будут МРП и МЗП в 2026 году
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.
Установить с 1 января 2026 года:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.
Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.
Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.
Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.
В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:
- национальные управляющие холдинги;
- национальные холдинги;
- национальные компании;
- акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу.
