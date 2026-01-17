Портфель кредитов микрофинансовых организаций РК составил 1,5 трлн тенге

Рассказать друзьям

Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Портфель кредитов микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец октября 2025 года составил 1,5 трлн тг, увеличившись за месяц всего на 0,3%. В годовом выражении наблюдался рост на 0,9%, однако этот показатель частично объясняется переходом двух крупных МФО в банковскую систему летом прошлого года, сообщают аналитики finprom.kz.





Существенный объем микрокредитов традиционно пришелся на физических лиц: 1,3 трлн тг - на 3,6% больше, чем годом ранее, однако за месяц рост составил лишь 0,2%. Их доля в портфеле за год выросла с 83,7% до 85,9%. На фоне укрепления розничного сегмента портфель микрокредитов индивидуальных предпринимателей за год сократился на треть, до 123 млрд тг, тогда как за месяц наблюдался незначительный рост на 0,3%. Микрокредиты юридическим лицам, напротив, показали заметный рост: за год - на 65%, до 72,2 млрд тг, за месяц - на 3,7%, однако их доля в портфеле осталась небольшой. В целом структура рынка постепенно смещается в сторону физлиц, тогда как корпоративный сегмент сохраняет ограниченное влияние.









Объем микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на конец октября 2025 года составил 92,9 млрд тг. За месяц он сократился на 5%, а за год - на 27,3%. В результате доля "токсичных" микрокредитов уменьшилась с 8,6% до 6,2% от всего портфеля. Сокращение объема проблемной задолженности было обеспечено преимущественно за счет физических лиц: общая сумма их просроченных микрокредитов уменьшилась сразу на 30,4%, до 82,5 млрд тг, а доля - с 9,6% до 6,4%.





При этом ситуация в корпоративном сегменте и у индивидуальных предпринимателей развивалась разнонаправленно. Сумма "токсичных" микрокредитов юрлиц за год выросла на 6,1%, до 2,3 млрд тг, однако их доля в портфеле уменьшилась с 4,9% до 3,1% за счет опережающего роста объемов выдачи. У индивидуальных предпринимателей, напротив, ухудшение качества портфеля оказалось наиболее выраженным: объем проблемных микрокредитов увеличился на 14%, до 8,1 млрд тг, а их доля выросла с 3,9% до 6,6%, что впервые сделало сегмент ИП самым проблемным в структуре микрокредитов МФО РК.





На конец сентября 2025 года в Казахстане работали 214 МФО, при этом у 13 из них доля микрокредитов с просроченной задолженностью более 90 дней превышала 20% от кредитного портфеля.





Несмотря на общее улучшение качества микрокредитного портфеля по рынку, данные по отдельным МФО РК свидетельствуют о сохраняющейся концентрации крайне высоких кредитных рисков. Наличие компаний с почти полностью проблемным портфелем, включая относительно крупных игроков, указывает на структурные дисбалансы внутри сектора. Это говорит о том, что снижение "токсичности" в среднем по рынку во многом носит статистический характер и не исключает локальных очагов нестабильности, которые при ухудшении экономической ситуации могут быстро трансформироваться в системный риск для всего сегмента микрокредитования", - отмечают аналитики.