С начала года на счета вкладчиков ЕНПФ начислено более 871,9 млрд тенге чистого инвестиционного дохода

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - С начала 2020 года по состоянию на 1 сентября на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 871,9 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 443,1 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в фонде, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что за 8 месяцев 2019 года чистый инвестиционный доход составил 428,8 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов за 8 месяцев составила 7,88% при инфляции за аналогичный период 4,6%. Годовая доходность (август 2019 - август 2020) составляет 10,1% при инфляции 7%. Таким образом, реальная доходность является положительной.

Если рассматривать более длительные периоды, то за время управления активами Национальным банком Казахстана с 2014 года по 1 сентября 2020 года доходность составила 83,2% при уровне инфляции 64,6%. Реальная доходность пенсионных активов превысила 18,6%.

С даты введения в Казахстане накопительной пенсионной системы в 1998 году до 1 сентября 2020 года чистый инвестиционный доход превысил отметку в 5 трлн тенге. Инвестиционная доходность за это время с нарастающим итогом составила 583,6%. При этом инфляция нарастающим итогом составила 480,6%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 сентября 2020 года составила 103%", - проинформировали в ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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