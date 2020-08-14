"Самрук-Казына" сообщил о снятии ареста с доли акций в турецком Sekerbank'е

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - С доли акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в турецком Sekerbank'е снят арест, сообщил в ходе онлайн-брифинга на информационной площадке Samruk-Akparat управляющий директор по правовому сопровождению и рискам фонда Андрей Кравченко, передает Kazakhstan Today.

В ходе мероприятия Кравченко сообщил о контроле кредитных рисков АО "ФНБ "Самрук-Казына", посредством анализа положения банковского сектора и отдельных банков, которые обслуживают группу компаний.

В списке рисков сохранялись риски изъятия активов в результате судебных разбирательств за рубежом, однако уже в текущем месяце фонд может отметить положительный исход для фонда дела по аресту доли акций турецкого Sekerbank'а на сумму 38 млн долларов, 5 июня 2020 года с данных акций снят арест", - проинформировал представитель фонда.

Кроме того, 6 августа 2020 года окружной суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение в пользу фонда в споре с группой истцов, где необоснованно предъявлялись претензии на сумму 20 млн долларов.

По словам Кравченко, в настоящее время в фокусе Совета директоров и правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" находятся 26 рисков, 11 из которых придают особое внимание. Среди них риск продолжения пандемии, коммерческие, социальные и рыночные риски.

Андрей Кравченко сообщил, что условия карантина прямо и косвенно влияют на бизнес, однако компаниям группы фонда удается проходить этот период без перебоев. Так, в текущем году фонд выплатит рекордные дивиденды единственному акционеру - правительству РК в размере 120 млрд тенге, что в 10 раз больше показателя 2017 года. Кроме того, фонд активно оказывает помощь Министерству здравоохранения и другим ведомствам в связи с пандемией.

Напомним, чистый доход группы компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" по итогам I полугодия 2020 года составил порядка 212 млрд тенге, при этом по плану ожидался убыток в 150 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль группы компаний "Самрук-Казына" по итогам 2020 года ожидается на уровне 421 млрд тенге, что в 1,5 раза больше плана.

По словам Кравченко, пандемия является причиной снижения объемов бизнеса отдельных компаний, в связи с этим планы развития бизнеса пересмотрены в сторону оптимизации расходов и более консервативных прогнозов.

Даже при этом положительном сценарии еще ряд рисков остается значимыми для нас, как, например, ценовой риск, риск уменьшения цен на товары и услуги и в первую очередь ценой на нефть. Ее изменения сами по себе являются триггерами для многих других рисков. Наблюдатели видят, что динамика цены на нефть сейчас положительная, но с повестки дня мы это не снимаем в силу неопределенности эпидемиологической ситуации до конца года и такой неопределенностью в мировой экономике", - сказал Андрей Кравченко.

В списке рисков продолжают находиться пандемия и волатильность цен на нефть, которые серьезно влияют на курс национальной валюты. В связи с этим среди критичных рисков присутствует риск изменения курса валют, который характерен для ряда компаний, например, АО "НК "КТЖ".

Так, в "КТЖ" проведена работа по рефинансированию валютного долга и снижению долга в "твердой" валюте на 217 млн долларов за счет рублевого займа. Кроме того, перевели в тенге свои долги в иностранных валютах Экибастузская ГРЭС 2 и АО "Эйр Астана". Общая сумма этих изменений по двум компаниям составила более 120 млрд тенге. По словам Кравченко, эти меры позволяют не допустить убытки из-за курсовой разницы в миллиарды тенге.

В ходе брифинга Кравченко сообщил, что, кроме нефтедобычи, одна из самых пострадавших в период пандемии отрасль - пассажирские перевозки, и текущий год наихудший в истории мировой авиации.

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) спрос на пассажирские авиаперевозки за 1 полугодие 2020 года снизился на 58%, а отраслевой коэффициент загрузки снизился на 51% в сравнении с 2019 годом.

Тем не менее АО "Эйр Астана" в результате предпринятых мер по укреплению ликвидности и снижению кредитных рисков сохраняет рабочие места, стабильную ликвидность и запас прочности без какой-либо дополнительной финансовой помощи со стороны государства или Фонда.

В свою очередь, АО "Qazaq Air" продолжает активно развивать межрегиональную сеть авиамаршрутов и предоставлять качественный сервис пассажирам с учетом всех требований безопасности и противоэпидемиологических мер.

Отрасль железнодорожных пассажирских перевозок, пользуясь субсидиями со стороны государства и следуя рекомендациям санитарно-эпидемиологических служб, продолжает обслуживать пассажиров в урезанном варианте, но с сохранением производственного персонала и с готовностью к восстановлению перевозок пассажиров при первом же смягчении карантинных мер.

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