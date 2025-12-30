Слухи о переезде бизнеса из Казахстана прокомментировали в Минфине

Фото: ЕАБР, Потоки накопленных взаимных инвестиций между Китаем и странами Евразийского региона, $млрд.

Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая в Центральной Азии вырос за 10 лет до $35,9 млрд. Почти 90% вложений приходится на Казахстан (32%), Узбекистан (30%) и Туркменистан (27%). Пока инвестиции накоплены в основном в сырьевом секторе (46%). Но растет доля обрабатывающей промышленности и энергетики, на которые уже приходится более трети китайских инвестиций в Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), который посвящен Китаю - главному инвестиционному партнеру Евразийского региона в 2025 года.





Казахстан остается крупнейшим получателем китайских ПИИ ($11,4 млрд), но Узбекистан показывает быструю динамику и нарастил ПИИ до $10,7 млрд на середину 2025 года", - отмечают в ЕАБР.





В целом, по данным банка, китайские инвестиции в Евразийский регион продолжают устойчиво расти вопреки глобальному спаду потоков ПИИ. За последние 10 лет их объем увеличился на 80% и достиг рекордных $66 млрд к концу первого полугодия 2025 года. Если раньше Китай инвестировал преимущественно в сырьевые проекты, то новыми драйверами роста становятся проекты в обрабатывающей промышленности и энергетике.





Сообщается, что за последние полтора года китайские вложения в Евразийский регион выросли на $7,4 млрд (+13% к 2023 году), тогда как глобальные потоки ПИИ в 2024 году снизились на 11%.





Сотрудничество подтверждено на высшем уровне. Приоритетность инвестиционного взаимодействия закреплена в Тянцзинской декларации ШОС и Астанинской декларации второго саммита "Центральная Азия - Китай". Оно соответствует целям инициативы "Пояс и путь".





Частный китайский бизнес наращивает инвестиции в регион. Их доля в структуре инвестиций выросла с 22% до 27% за 10 лет, тогда как доля госкомпаний снизилась с 62% до 53%.





Также отмечается структурный сдвиг: от сырья к производству и энергетике. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 13% до 22%, энергетики - с 4% до 12%, тогда как доля сырьевого сектора сократилась с 68% до 54%.





Greenfield - доминирующая форма инвестиций. Доля первичных проектов выросла с 43% до 60%, что отражает технологическую зрелость китайских компаний.