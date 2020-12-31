Снятие наличных средств с платёжных карт составляет лишь треть от общего карточного оборота денег

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Снятие наличных средств с платёжных карт теперь составляет лишь треть от общего карточного оборота денег. Годом ранее показатель составлял 56%, а пять лет назад - почти 90%, передает Kazakhstan Today.

Объём выданных наличных денег с использованием на территории РК платёжных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за январь - ноябрь текущего года составил почти 15 трлн тенге, сообщает Finprom.kz

За последний год объём обналиченных средств в РК увеличился лишь на 4,3%, что является самым низким показателем за всё время. Удельный вес снятия наличных денег с платёжных карт от общего оборота по карточкам за январь - ноябрь 2020 года составил 33,3%, годом ранее на долю обналичивания приходилось более половины объёма - 55,8%, а пять лет назад - почти 90%.

Чуть менее трети обналиченных средств приходится лишь на два мегаполиса: Алматы (3,1 трлн тенге) и Нур-Султан (1,6 трлн тенге).

Более триллиона тенге за январь - ноябрь текущего года было обналичено также в Карагандинской области (1,1 трлн тенге) и в Туркестанской области вместе с городом Шымкентом (1,7 трлн тенге).

Почти 92% объёма средств, обналиченных с платёжных карт в стране за январь - ноябрь 2020 года, приходится на банкоматы: 13,7 трлн тенге - на 11,5% больше, чем в прошлом году. Количество транзакций при этом сократилось на 7,4%, до 272,2 млн, что увеличило средний чек одного обналичивающего действия через банкомат с 41,9 тыс. до 50,5 тыс. тенге.

Объём наличности, выданной с карт через POS-терминалы, сократился на 39,5%, до 1,2 трлн тенге, а количество транзакций уменьшилось на 85,2%, до 3,3 млн, что увеличило средний чек по одной транзакции с 91,4 тыс. до 372,6 тыс. тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства