Срок уплаты налога на имущество физических лиц истекает 2 октября - КГД

Налоговым периодом для исчисления налога является календарный год с 1 января по 31 декабря

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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напоминает , что 1 октября текущего года истекает срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2022 год.





Вместе с тем, учитывая что 1 октября текущего года является нерабочим днем, то срок уплаты истекает 2 октября", - отметили в комитете.





Налоговым периодом для исчисления налога на имущество физических лиц является календарный год с 1 января по 31 декабря.





Налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности.





Также необходимо отметить, что по имуществу, находящемуся:





- в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только один из собственников;





- в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества, соответственно их доле в этом имуществе.





Согласно налоговому законодательству уведомления по предстоящим к уплате суммам налога направлены собственникам в июле месяце текущего года электронным способом - в кабинет налогоплательщика, на портал "E-gov", на бумажном носителе - по почте заказным письмом, а также квитанциями - извещениями коммунальных служб ЕРЦ, АЛСЕКО и других. Кроме того, пользователям мобильных приложений АО "Каспи банк" и АО "Народный банк Казахстана" сведения о предстоящих платежах направлены в виде PUSH-уведомлений, отметили в ведомстве.





При этом сообщаем, что уплата налога производится только один раз через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений. Во избежание ошибочных платежей сумму фактически исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам, можно увидеть в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, в мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Halykbank", - проинформировали в комитете.



