В ЕНПФ обнаружили 675 тыс. неактивных счетов

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) обнаружили 675 тыс. неактивных счетов, передает Kazakhstan Today.



"Сотрудники Единого накопительного пенсионного фонда в 2019 году установили контакты с 675 тыс. владельцев неактивных, "спящих", счетов. Данная категория счетов не пополняется в течение одного года и более. В их числе самозанятые, безработные, а также категория граждан, которая временно не отчисляет пенсионных взносов: находящиеся в декретном отпуске более одного года, учащиеся, практиканты, стажёры, домохозяйки, инвалиды, военнослужащие, осуждённые", - сообщили в ЕНПФ.



В рамках информационно-разъяснительной работы ЕНПФ, вкладчикам была доведена информация о важности осуществления перечислений обязательных пенсионных взносов, по результатам проведённой работы, на 128 тыс. индивидуальных пенсионных счетов поступило 523 202 взноса на общую сумму 4 млрд тенге.



Таким образом, ЕНПФ продолжает работу со "спящими" счетами и проводит поиск вкладчиков, не пополняющих свои счета на протяжении последних лет.



ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства