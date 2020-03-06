В Казахстане безналичные операции по карточкам впервые превысили показатели по снятию наличных

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане объем безналичных операций по платежным карточкам впервые превысил показатели по снятию наличных денег, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году количество транзакций, проведенных с использованием платежных карточек, превысило аналогичный показатель 2018 года почти вдвое и достигло 1,6 млрд транзакций. Объем данных операций составил 30,4 трлн тенге, превысив данные 2018 год на 52%, сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

Основная доля карточных операций - безналичные платежи и переводы денег. По итогам 2019 года каждые три из четырех операций с платежными карточками были проведены безналичным способом. При этом в сентябре 2019 года впервые ежемесячный объем безналичных операций превысил показатель операций по снятию денег", - отметил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

По информации ведомства, общее количество и объем безналичных платежей и переводов денег, осуществленных в течение 2019 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов, выросли более чем в 2 раза и составили 1,2 млрд транзакций на сумму 14,1 трлн тенге. Из них операции на сумму 13,4 трлн тенге были проведены на территории Казахстана, а остальная доля в 636,6 млрд тенге - за рубежом.

Отмечается, что с ростом уровня цифровизации банковских услуг наблюдается рост заинтересованности населения в проведении онлайн платежей и переводов денег. По итогам 2019 года в Интернете / мобильных сервисах банков было зарегистрировано 19,7 млн пользователей, из них в среднем 36% пользователей использовали онлайн-сервисы банков регулярно.

Следовательно, основная доля безналичных операций была проведена онлайн способом: 629,2 млн онлайн-операций на сумму 9988,2 млрд тенге, что занимает от общего количества безналичных платежей и переводов 52,6%, от объема - 71,1%. Таким образом, каждая вторая безналичная транзакция была проведена посредством Интернета / мобильных сервисов банков. Средняя сумма такой операции составила 15 874 тенге", - заключили в Нацбанке.

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