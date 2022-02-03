В Казахстане разработан законопроект о банкротстве

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, в Гражданский кодекс вносится статья "Банкротство гражданина".

При неспособности удовлетворить требования кредитора (кредиторов) к гражданину применяются процедура восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан", - говорится в законопроекте.

Действие настоящей статьи не распространяется на физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, подчеркивается в тексте документа.

Также введена новая статья - "Особенности договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита", согласно которой банкам и микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать займы физлицам в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении внесудебной процедуры банкротства в отношении них или завершения процедуры судебного банкротства.

Законопроект также вносит изменения в кодекс "О браке и семье" в части раздела общего имущества супругов.

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака (супружества), так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов либо обращения взыскания на имущество в рамках процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства одного из супругов", - сообщается в документе.

Также вносятся изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за неправомерные действия при реабилитации и банкротстве, в число которых входят сокрытие имущества, его передача в иное владение, намеренная порча и др., нарушителю грозит штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь

Документ доступен для публичного обсуждения до 16 февраля 2022 года.