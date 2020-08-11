В Казахстане выпустили монеты к 175-летию Абая Кунанбаева

Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана 10 августа 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты "ABAI. 175 JYL" из серии "Выдающиеся события и люди" из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает Kazakhstan Today.

Монеты качеством "proof" изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, номиналом 500 тенге, тиражом 1500 штук.

Монеты качеством "brilliant uncirculated" изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, номиналом 100 тенге, тиражом 8000 штук.

Монеты качеством "brilliant uncirculated" изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 миллиметр, номиналом 100 тенге, тиражом 75 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина сроки реализации монет будут сообщены позднее. Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка Казахстана", - сообщили в Нацбанке РК.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены надписи "QAZAQSTAN RESPYBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN". По окружности - элементы национального орнамента. В нижней части - надпись "TENGE" и число "500" на монете из серебра и число "100" на монетах из мельхиора и нейзильбера, обозначающие номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены изображение скульптурного портрета Абая Кунанбаева, стилизованное изображение чернильницы и пера, выполненного на монетах из серебра и мельхиора с применением технологии интерференционного радужного изображения. Справа от портрета - орнаментальная лента в виде декора казахской юрты (баскур), под которой расположена надпись "1845-2020", обозначающая год рождения, дату празднования 175-летия Абая Кунанбаева и одновременно год чеканки. Справа - надпись "31,1 g" обозначающая массу металла. В верхней части монеты надписи "175" и "JYL". В левой части - элемент национального орнамента, на монете из серебра - надпись "Ag 925", обозначающая металл, из которого изготовлена монета и его пробу. В нижней части монеты надпись на латинской графике "ABAI".

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