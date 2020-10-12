В Казахстане завершен срок изъятия банкнот образца 2006 года

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк сообщил о завершении четырехлетнего периода изъятия банкнот номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает Kazakhstan Today.

По информации Нацбанка, данные банкноты были выпущены в обращение 15 ноября 2006 года и с 4 октября 2016 года перестали являться законным платежным средством.

Банки второго уровня, Национальный оператор почты и филиалы Национального банка принимали и обменивали вышеуказанные банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты. Период обмена длился в течение четырех лет.

В связи с завершением срока изъятия банкноты номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан, в том числе банками второго уровня, Национальным оператором почты и филиалами Национального банка", - сообщили в Нацбанке.

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