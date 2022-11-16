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В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

15.11.2022, 09:32 10426
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 170,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге", - сообщили в ведомстве.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 

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Банк развития Казахстана возглавил Нурлан Байбазаров

16.11.2022, 13:35 1206
Банк развития Казахстана возглавил Нурлан Байбазаров
Фото: БРК
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" назначил новым председателем правления АО "Банк развития Казахстана" (БРК) Нурлана Байбазарова.
 
До нынешнего назначения Байбазаров возглавлял АО "Фонд развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк развития Казахстана".
 
Нового главу БРК коллективу представил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев.
 

Нурлан Байбазаров обладает достаточным опытом работы в финансовых организациях, плодотворно возглавлял Фонд развития промышленности. Хотелось бы отметить сильные управленческие компетенции Нурлана Байбазарова, а также большой опыт работы в экономическом блоке правительства, которые безусловно будут применены в развитии БРК", - отметил глава холдинга.

 
Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.
 
С 2004 по 2011 годы работал на разных должностях в АО "Банк развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.
 
С 2013 по 2016 годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.
 
С 2016 года по нынешний день являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".
 
Награжден государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".
 

В Казахстане могут вновь повысить базовую ставку - Пирматов

15.11.2022, 16:07 6776
В Казахстане могут вновь повысить базовую ставку - Пирматов
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Базовую ставку снова могут повысить в Казахстане. Все будет зависеть от данных прогнозов, инфляционных ожиданий и других макроэкономических факторов, заявил глава Национального банка Галымжан Пирматов на Х Конгрессе финансистов Казахстана.
 

Сейчас команда (Нацбанка. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) работает над обновлением полноценного прогноза. По его результатам на основании данных и ряда макроэкономических факторов мы примем решение. Если будет необходимость, мы готовы еще раз поднять базовую ставку, и само решение объявим 5 декабря", - цитирует Пирматова kapital.kz.

 
Он обратил внимание, что с момента последнего объявления по базовой ставке ситуация в экономике сильно не изменилась, и подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Нацбанк не будет снижать базовую ставку.
 
Также глава Нацбанка отметил, что инфляция в стране будет расти.
 

Мы ожидаем, что до конца года инфляция будет еще расти. По нашему августовскому прогнозу, на следующий год инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%. Пятого декабря мы дадим обновленный прогноз. Пока у нас ожидания, что в первом квартале следующего года будет пик инфляции, а потом начнем видеть снижение уровня инфляции", - отметил Пирматов.

 
Напомним, в конце октября Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.
 
Позже главный финрегулятор страны объяснил свое решение.
 
Очередное решение по базовой ставке будет принято 5 декабря.
 

Активы Нацфонда с начала года снизились на 5,3%

15.11.2022, 13:25 8151
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активы Национального фонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до $52,4 млрд. С начала года фиксируется снижение на 5,3% на фоне превышения использования средств над поступлениями в фонд. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов в ходе заседания правительства РК.
 

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 4 трлн тенге с начала года продано валютных активов на $3,8 млрд. На фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года. Однако в октябре был отмечен рост на рынке акций на 7,21%, вследствие чего активы Нацфонда выросли за октябрь на $851 млн", - сказал Берик Шолпанкулов.

 
Валовые международные резервы за октябрь увеличились на $1 млрд, до $85,4 млрд.
 
Золотовалютные резервы выросли за прошлый месяц на 1%, до $33 млрд, и позволяют покрыть порядка 7,1 месяца импорта.
 

Глава КФГД напомнил вкладчикам о подаче заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам

15.11.2022, 12:55 8596
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КФГД Адиль Утембаев в рамках проводимого в Алматы X Конгресса финансистов Казахстана напомнил вкладчикам о подаче заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
 

В настоящее время наблюдаем низкую активность подачи заявлений на получение выплат. По состоянию на 11 ноября 2022 года количество поданных заявлений 1,8 миллиона, что составляет менее 35% от общего числа претендующих на получение компенсации", - заявил Адиль Утембаев.

 
Также глава КФГД проинформировал об условиях и сроках программы по выплате компенсации.
 

Хочу напомнить, что вкладчики казахстанских банков, у которых имелись депозиты в тенге, открытые до 23 февраля текущего года, имеют право на получение компенсации от государства в размере 10%. Для этого необходимо подать заявление в банк, где открыт депозит, тем самым подтвердив свое согласие на получение выплаты. Это необходимо сделать до 1 января 2023 года. Также важным условием является сохранение депозита до 24 февраля 2023 года. Также хочу отметить, что компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая будет находиться на депозите в течение года", - сообщил он.

 
Адиль Утембаев призвал вкладчиков активнее использовать свое право на получение выплаты.
 

У депозиторов осталось полтора месяца, чтобы подать заявление на выплату, рекомендую не откладывать обращение в банк на конец года. Тем более что это совсем не сложно, многие казахстанские БВУ организовали данный процесс в режиме онлайн, достаточно просто иметь мобильное приложение банка, в котором открыт депозит. В эти же банки всегда можно обратиться за более подробной информацией", - добавил он.

 
В КФГД отметили, что выплаты будут осуществлены после 23 февраля 2023 года.
 

Более 500 млрд тенге переведено в Казахстан за 9 месяцев

14.11.2022, 09:50 14356
Более 500 млрд тенге переведено в Казахстан за 9 месяцев
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан столкнулся с небывалым ранее объемом переводов из-за рубежа. По данным Нацбанка РК, за 9 месяцев 2022 года через системы денежных переводов (СДП) в республику было переведено в общей сложности 504,1 млрд тенге, что на 77,8% больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщает аналитический центр Первого кредитного бюро.
 

Рост переводов начался в марте, но и по прошествии полугодия объемы остаются крайне высокими на фоне показателей предыдущих лет. В течение этого времени были обновлены исторические максимумы по переводам из Кыргызстана, Узбекистана, США, Турции и Таджикистана. Однако главная причина - это увеличение переводов из России, которое происходит на фоне внутренней ситуации, миграции населения и санкционных ограничений. За 9 месяцев 2022 года в Казахстан было переведено 263 млрд тенге, что в 6,2 раз больше, чем годом ранее. Пик пришелся на июнь (66,9 млрд тенге - на 26% больше, чем за весь 2021 год), но и после этого объемы остаются на крайне высоких значениях", - говорится в сообщении.

 
Отмечаются изменения и в росте внутренних переводов по территории Казахстана. В течение II квартала 2022 года резко выросла сумма переводов в рублях, чего не отмечалось ни до, ни после. При этом средний размер переводов в этом случае в разы превосходил средний размер одной транзакции извне. Главным бенефициаром среди платежных систем стала российская же "Золотая корона". Ее доля в общем объеме отправленных в Казахстан переводов выросла за год с 54,9 до 71,5%.
 
На этом фоне рост отправлений за границу кажется незначительным - 5,1%. Но при этом меняется его структура: если объемы месячных переводов в Турцию, Таджикистан, Корею, Грузию и Армению в 2022 году обновили исторические максимумы, то сумма отправленных средств в Россию и (особенно) Кыргызстан снижается.

Ранее сообщалось, что банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли.
 

Банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли

11.11.2022, 18:22 26016
Банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан". Документ опубликован для публичного обсуждения до 25 ноября на портале "Открытые НПА".
 

Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.


Вывоз банками второго уровня из Республики Казахстан наличных российских рублей осуществляется для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.
 
Также предлагается признать утратившим силу постановление правительства Республики Казахстан от 18 июля 2022 года № 490 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует в течение шестидесяти календарных дней.
 

С 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов

11.11.2022, 16:42 26781
С 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года вступят в силу изменения в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов. В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях.
 
Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" предусмотрены следующие изменения налогового законодательства в части налогообложения дивидендов:
 
юридических лиц
 
- исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов;
 
Справочно: в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
 
- не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА) и облагаются у источника выплаты (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса, подпункт 5) пункта 1 статьи 307 Налогового кодекса);
 
- исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах KASE, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
 
физических лиц
 
- применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса);
 
 - обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов (пункт 2 статьи 320 Налогового кодекса);
 
- изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (подпункт 8) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса).
 
Справочно: исключены условия - владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды не более 50%.
 
по дивидендам нерезидентов
 
- исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодесом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса);
 
- сохранены льготы по дивидендам нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) по ценным бумагам, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются Правительством Республики Казахстан).
 
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.
 

В сенате рассмотрели законопроект о трехлетних трансфертах общего характера

10.11.2022, 09:27 31156
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената рассмотрели проект закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы", разработанный в условиях преобразования административно-территориального устройства и создания трех новых областей.
 

В среднесрочном периоде общенациональным приоритетом региональной политики выступает обеспечение "сбалансированного территориального развития" на уровне базовых услуг, законодательно гарантированных для каждого гражданина. Новые трехлетние трансферты общего характера направлены на решение данной задачи, в том числе путем применения отдельных подходов по совершенствованию межбюджетных отношений", - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

 
По его словам, первое направление подходов нацелено на дальнейшее повышение самостоятельности регионов.
 

В прошлом году правительством проведена работа по совершенствованию методологии прогнозирования доходов местных бюджетов. По рекомендациям депутатов парламента и Счетного комитета выработаны подходы для учета налогового потенциала регионов. Вместе с тем правительством и в нынешнем трехлетнем периоде продолжена практика по укреплению доходной базы местных бюджетов с учетом положительного опыта от передачи КПН от МСБ", - сказал глава МНЭ.

 
Законопроектом учтены дополнительные поступления в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге. По оценке МНЭ, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, установленных на 2020-2022 годы.
 
По прогнозам, доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году.
 
Министр сообщил, что в реализацию поручения главы государства по дебюрократизации бюджетного планирования начата работа по сокращению межбюджетных трансфертов.
 
Во-первых, в базу местного бюджета переданы объемы целевых текущих трансфертов с сохранением их целевого назначения. Их доля в объемах трансфертов общего характера в плановом периоде в среднем составит 60%. Это позволит упростить бюджетные процедуры и обеспечить своевременное доведение бюджетных средств до конечных получателей.
 
Во-вторых, законопроектом постепенно решается задача по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров.
 
Для них в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволяет снизить долю изъятий в собственных их доходах с 31% до 18% в трехлетнем периоде.
 
Третье. Для реализации основополагающего принципа межбюджетных отношений "обеспечения равного доступа к базовым услугам" применены подходы по учету региональных особенностей регионов.
 
Для этого актуализированы отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволяют объективно учитывать расходы местных бюджетов.
 
Это позволило увеличить прогноз текущих затрат регионов в среднем на 1,1 трлн тенге, или на 23%, для выравнивания их бюджетной обеспеченности в плановом периоде.
 
Глава МНЭ проинформировал, что с учетом обозначенных подходов законопроектом установлены три региона-донора - города Астана и Алматы, Атырауская область, по которым бюджетные изъятия определены в следующих объемах:
 
в 2023 году - 432 млрд тенге;
 
в 2024 году - 469 млрд тенге;
 
в 2025 году - 504 млрд тенге.
 
По остальным 17 регионам объемы бюджетных субвенций составили:
 
в 2023 году - 5,0 трлн тенге;
 
в 2024 году - 5,3 трлн тенге;
 
в 2025 году - 5,8 трлн тенге.
 

Таковы основные направления законопроекта. Его своевременное принятие позволит сохранить сбалансированность местных бюджетов в плановом периоде для обеспечения гарантированных государством госуслуг и социальных благ для населения", - заключил Куантыров.


По итогам рассмотрения решено направить в мажилис поправки к проекту закона, внесенные сенатом.
 

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