В Нацбанке Казахстана создан комитет по денежно-кредитной политике

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана создан комитет по денежно-кредитной политике, передает Kazakhstan Today.

В компетенцию комитета по денежно-кредитной политике входит принятие решений по базовой ставке, установление ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики и принятие решений по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции правления Нацбанка", - сообщили в Нацбанке.

Комитет наряду с правлением и Советом директоров Национального банка станет третьим органом, состоящим из числа действующих работников.

В среднесрочной перспективе в состав комитета войдут независимые члены, обладающие специализацией и обширным опытом в макроэкономике и монетарной политике.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства