В Нацбанке прокомментировали укрепление тенге в мае на 6,8%

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - По итогам мая курс тенге укрепился до 415,16 тенге за доллар, или на 6,8%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам мая среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 115 млн долларов США при общем объеме торгов 2,2 млрд долларов США.

Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", - прокомментировали в Национальном банке РК.

Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долларов США.

На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Нацбанк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов США", - рассказали специалисты.

Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн долларов США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Нацфонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в фонд.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке.

Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.