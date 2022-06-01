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В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла

31.05.2022, 16:19 2156
В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Казахстан по индексу прозрачности бюджета, подсчитываемому Международным бюджетным партнерством, набрал 63 балла из 100, в предыдущем исследовании показатель составлял 58 баллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мне кажется, потенциал нашего бюджета немножко выше. Мы спокойно можем сделать прогресс не на 5 баллов, а на все 25. У нас такая же система, как и в России. И тем не менее у России 73 балла, а мы еще на 10 баллов ниже. Я думаю, надо ставить более амбициозные цели, чтобы достигнуть лучшего результата", - рассказала член общественного совета по государственным финансам и исследователь Международного бюджетного партнерства Жанар Джандосова. 

 
Заместитель министра финансов Данияр Жаналинов сообщил, что гражданский бюджет - это условие участия граждан в бюджетном процессе, именно поэтому индекс открытости бюджета является одним из стратегических индикаторов работы правительства. Министерство финансов проводит работу по размещению необходимой информации в открытом доступе и улучшению систематизации размещаемой информации.
 
В ближайшие годы Министерство финансов намерено улучшить индекс открытости бюджета за счет тесного взаимодействия с общественностью.
 

Самое важное - нам нужен общественный диалог и общественное участие, но не только на форуме общественного совета. Мы должны требовать, чтобы мы могли обсуждать, например, какие-то инфраструктурные проекты. Вот если бы общество было вовлечено в обсуждение LRT, никогда бы такого не случилось, согласитесь. Вдруг мы решили ни с того ни с сего построить вот это, которое сейчас ярмом висит на нашем бюджете. Никогда бы не случились такие странные инфраструктурные затраты, от которых мы сейчас страдаем", - отметила Жанар Джандосова.

 
Международное бюджетное партнерство (International Budget Partnership), представившее исследование открытости бюджета, считает, что необходима большая оцифровка и институционализация практики подотчетности. Открытый бюджет очень выгоден власти, так как повышает доверие со стороны общества и может привести к существенному снижению бюджетных затрат, в том числе на меры контроля, и гарантировать, что ограниченные бюджетные ресурсы будут направлены тем, кто в этом больше всех нуждается.
 

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Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении, составляет порядка 13,0 трлн тенге

30.05.2022, 17:25 6326
Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении, составляет порядка 13,0 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 мая 2022 года, составил порядка 13,0 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 914,3 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ННПФ, на 1 мая 2022 года в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
 
  • основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 331,96 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 41,29. На 1 мая 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 3,4% годовых;
  • облигации квазигосударственных организаций РК - текущая стоимость 1 698,75 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,15%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;
  • облигации банков второго уровня РК на сумму 927,44 млрд тенге (7,18%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,7% годовых;
  • государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 734,24 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,69%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых;
  • облигации международных финансовых организаций составили 401,08 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,11%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых;
  • текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 320,84 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,48%. Средневзвешенная доходность 12,79% годовых;
  • стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 264,77 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,05%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;
  • депозиты в банках второго уровня составили 198,55 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,54%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;
  • стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 4,46 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,03%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 10,5% годовых;
  • стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,22 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;
  • стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,25 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.
 
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
 
инвестиции в национальной валюте - 68,26%, в долларах - 31,67%, в другой валюте - 0,07% портфеля пенсионных активов.
 
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился положительным и составил 136,52 млрд тенге.
 
На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также изменения стоимости ценных бумаг развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 0,88%.
 
При этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с мая 2021 года по апрель 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,00%.
 
Накопленная доходность за период управления пенсионными активами Нацбанком - с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по апрель 2022 года - составила 104,45%. За 8 лет, с 2014 года по 2021 год, среднегодовая доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.
 
Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 мая 2022 года с нарастающим итогом составила 688,00% при инфляции за весь период 593,98%. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 мая 2022 года составила 94,02%.
 

Курс тенге на KASE укрепился на 6,29 тенге

30.05.2022, 16:50 6766
Курс тенге на KASE укрепился на 6,29 тенге
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах в 15.30 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по сравнению с предыдущими торгами укрепился на 6,29 тенге и составил 427,39 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сравнению с торгами по состоянию на 15.30 27 мая средневзвешенный курс укрепился на 5,91 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 420-425 тенге, продают по 429-431 тенге. 
 

KASE на один день приостановила торги

30.05.2022, 11:01 7896
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что в связи с праздничным днем 30 мая в США (День памяти) на бирже не будут проводиться торги по ряду инструментов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с внутренним документом KASE "Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения" 30 мая 2022 года на KASE не будут проводиться торги следующими инструментами: USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, USDKZT_0_01W, USDKZT_0_01M, USDKZT_0_03M, USDKZT_0_06M и USDKZT_0_01Y.
 
С 31 мая торги на рынке иностранных валют KASE будут осуществляться в обычном режиме, проинформировали в пресс-службе биржи.
 

Стал известен курс тенге на выходные дни

27.05.2022, 18:03 12081
Стал известен курс тенге на выходные дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 433,68 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс рубля составил 6,52 тенге. Курс евро - 465 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 430-437 тенге.
 

Доллар подешевел на два тенге

25.05.2022, 18:24 15871
Доллар подешевел на два тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 17.30 средневзвешенный курс доллара составил 414,79 тенге, снизившись за сутки на два тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс доллара составил 414,79 тенге, евро - 441, рубля - 7,4 тенге. 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 415-419 тенге.
 

В АРРФР прокомментировали информацию о блокировке счетов дочерних российских банков

23.05.2022, 20:39 25356
В АРРФР прокомментировали информацию о блокировке счетов дочерних российских банков
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что на информационных ресурсах со ссылкой на агентство распространяется недостоверная информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Агентство как финансовый регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов в дочерних российских банках не принимало и не правомочно принимать", - подчеркнули в ведомстве.

 
По информации, полученной агентством от дочерних российских банков (АО "Сбербанк Казахстан", "Альфа-Банк Казахстан" и "Банк ВТБ Казахстан"), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте.
 

Остатки замороженных средств дочерних российских банков в иностранных банках-корреспондентах составляют 9,2 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге - средства "Сбербанка Казахстан", 6,2 млрд тенге - средства "Альфа-Банка Казахстан" и 0,3 млрд тенге - средства "Банка ВТБ Казахстан", - сообщили в АРРФР.

 
В агентстве добавили, что иностранными банками-корреспондентами также заблокированы платежные операции клиентов "Сбербанка Казахстан" на сумму 2,9 млрд тенге и "Альфа-Банка Казахстан" на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений.
 

Со своей стороны агентство совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков", - добавили в ведомстве.

 

Доллар немного подешевел

23.05.2022, 18:24 26521
Доллар немного подешевел
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 424,84 тенге, снизившись на 0,23 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге в 425,02 тенге. 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 424/429 тенге.
 

На счетах дочерних российских банков заморозили около 9,2 млрд тенге

23.05.2022, 10:26 27936
На счетах дочерних российских банков заморозили около 9,2 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка назвали объем замороженных средств физических и юридических лиц с начала введения санкций в отношении российских банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте по ДБ АО "Сбербанк" - 2,7 млрд тенге, по ДБ АО "Альфа-Банк" - 6,2 млрд тенге по ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" - 0,3 млрд тенге). Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд тенге", - говорится в ответе председателя АРРФР РК Мадины Абылкасымовой на запрос депутатов мажилиса.

 
По клиентам ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время новым акционером банка в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. 
 
По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций.
 

По вопросу объема средств, который удалось вернуть в экономический оборот клиентам дочерних российских банков на 1 мая 2022 года, ДБ АО "Сбербанк" и ДБ АО "Альфа-Банк" не обладают информацией по суммам средств клиентов, возвращенных иностранными банками, поскольку корреспондентские счета банков, через которые осуществлялись операции, заблокированы. Возможный возврат замороженных средств осуществляется клиентами через другие банки", - добавила глава агентства.

 

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