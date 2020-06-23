Восстанавливаются темпы выдачи ипотечных займов по госпрограммам

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - С конца мая наблюдается восстановление темпов выдачи ипотечных займов по жилищным программам 7-20-25 и "Баспана Хит", передает Kazakhstan Today.

На сегодня они достигли прежнего, докарантинного уровня - в среднем порядка 600 займов в неделю, или 4-4,5 млрд тенге. Восстановление связано со снятием ограничений работы ЦОНов, нотариусов, уполномоченных лиц/представителей продавцов-застройщиков, банков", - сообщили в Казахстанском фонде устойчивости.

Сообщается, что до этого времени, с середины марта по апрель 2020 года, объем выдачи ипотечных займов по жилищным программам 7-20-25 и "Баспана Хит" снизился почти в 2 раза. При этом даже с учетом периода ограничительных карантинных мер за 5 месяцев 2020 года банками выдано более 9000 ипотечных займов на общую сумму 94 млрд тенге, что на 1500 займов, или на 21 млрд тенге, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что жилищная программа 7-20-25 была инициирована Первым Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым и начала свою реализацию в июле 2018 года. По ней каждый гражданин Казахстана, имеющий подтвержденный доход и не имеющий иного жилья и других ипотечных займов, может обратиться в любой из 8 банков страны для получения ипотеки на покупку нового жилья, введенного в эксплуатацию. Следом за запуском программы 7-20-25 в октябре 2018 года была внедрена ипотечная программа "Баспана Хит" с практически теми же основными требованиями к заемщику, но для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Банками-участниками жилищных программ являются Халык банк, Сбербанк, Банк "ЦентрКредит", АТФБанк, Евразийский банк, Bank RBK, Jysan bank и ForteBank. Оператор - Казахстанский фонд устойчивости.

На сегодня с момента начала реализации свыше 40 тыс. казахстанский семей стали обладателями собственного жилья, воспользовавшись ипотечными программами 7-20-25 и "Баспана Хит" на общую сумму 388 млрд тенге.

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