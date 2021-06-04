Впервые с 2016 года объем валовых международных резервов РК увеличился до 95 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Председатель Национального банка Ерболат Досаев представил главе государства предварительные итоги реализации денежно-кредитной политики за январь - май 2021 года, данные о восстановлении деловой активности в мире и о переходе центральных банков на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий к нейтральной денежно-кредитной политике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент был проинформирован о выходе на положительную траекторию роста казахстанской экономики и перспективах ее развития в текущем году, а также о возобновлении активности розничных инвесторов и нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о том, что впервые с сентября 2016 года объем валовых международных резервов Казахстана увеличился до 95 миллиардов долларов за счет роста цен на золото, получения инвестдохода в результате благоприятной конъюнктуры на внешних рынках и увеличения поступлений в Национальный фонд.

Ерболат Досаев озвучил основные причины ускорения инфляции до 7,2% в мае и обновленные прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2021 год. В его отчете также была представлена информация о росте тенговых вкладов в банковской системе и об исполнении антикризисных инициатив главы государства, финансируемых за счет средств Нацбанка.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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