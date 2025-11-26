Рассказать друзьям

Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне - одно из главных мест, где можно прикоснуться к многовековой истории керамического искусства Китая. Расположенный в провинции Цзянси, этот музей находится в сердце города, который на протяжении тысячи лет называют "мировой столицей фарфора". Цзиндэчжэнь славился своими уникальными глинами, богатыми лесами и сетью рек, что создавало идеальные условия для развития керамического производства. Здесь рождались формы, цвета и технологии, определившие мировую историю фарфора, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.





Музей фарфора Цзиндэчжэня не просто демонстрирует изделия - он рассказывает целую историю развития китайской цивилизации через призму керамики. В экспозиции представлены артефакты от ранней керамики эпохи Хань до изысканных произведений династий Мин и Цин. Особое внимание уделено периоду Юань, когда было основано Фулианское фарфоровое бюро - первая официальная государственная организация, контролировавшая производство фарфора. Именно тогда в Цзиндэчжэне был изобретен "двухкомпонентный метод" смешения материалов, позволивший значительно повысить температуру обжига и качество изделий. Эти инновации заложили технологическую основу для дальнейшего расцвета фарфора в эпохи Мин и Цин, когда изделия из Цзиндэчжэня стали предметом экспорта и восхищения во всем мире.





Посетителей встречает монументальный каменный вход с надписью "景德镇" - Jingdezhen, словно напоминая, что это не просто музей, а живая история города, где ремесло стало искусством. В залах можно увидеть подробные схемы печей, инструменты мастеров, реконструкции древних мастерских и десятки образцов знаменитого бело-голубого фарфора, который стал символом китайской утонченности. Отдельная экспозиция посвящена "Обществу изящных искусств Jingdezhen Porcelain", основанному в 1922 году, где мастера занимались исследованием форм, орнаментов и восстановлением древних техник.





Современное оформление музея подчеркивает идею преемственности и инновации - два ключевых принципа, которыми всегда жила керамическая столица Китая. Цзиндэчжэнь стал городом, где традиция не угасает, а развивается через творчество и новые технологии. Сегодня здесь работают и современные художники, объединяя древние формы с актуальными художественными идеями. Благодаря этому Jingdezhen China Ceramics Museum воспринимается не только как собрание экспонатов, но и как центр живого искусства, где прошлое встречается с будущим.