Рассказать друзьям

8 августа в столице Финляндии, Хельсинки, в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.





Казахстанскую делегацию представили восемь тазы, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 000 собак со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.





Результаты участия стали значимым событием: пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, "Чемпионом мира" стал Лашын, "Чемпионкой мира" - Ару, "Вице-чемпионом мира" - Көксерек, а "Вице-чемпионкой мира" - Пана.





Кроме того, в своих категориях Лашын и Ару удостоены титулов "Чемпион Финляндии".





Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и её особенностями.





Казахстанские эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, её характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов.





Работа по сохранению и продвижению тазы ведётся по поручению Главы государства и с августа 2022 года находится под патронатом Управления делами Президента РК. За три года совместно с Союзом кинологов Казахстана проведена масштабная работа:





В августе 2023 года СКК стал полноправным членом FCI и получил право представлять национальные породы.





В мае 2024 года в Астане состоялась монопородная выставка, на которой комиссия FCI обследовала 100 тазы.





3 сентября 2024 года в Амстердаме принято решение о предварительном признании породы "казахский тазы" и закреплении за Казахстаном статуса держателя стандарта.





Полное признание ожидается не ранее 2034 года при условии развития породы и её активного участия в международных соревнованиях. Выступление на World Dog Show 2025 и официальная презентация тазы в Хельсинки стали важными шагами на этом пути.