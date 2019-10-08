В Нур-Султане маршрутка врезалась в стоящий на остановке школьный автобус

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане маршрутный автобус врезался в стоящий на остановке школьный автобус, передает Kazakhstan Today.

"7 октября текущего года, в 07.24, на автобусной остановке по проспекту Мангілік Ел водитель маршрутного автобуса №15, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение со стоящим на остановке школьным автобусом, который ждал детей. Во время дорожного происшествия школьный автобус был без пассажиров", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В маршрутном автобусе находились около 30 пассажиров.

В результате ДТП 2 пассажира маршрутного автобуса №15 с телесными повреждениями доставлены в больницу. Проводится проверка", - проинформировали в полиции.





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