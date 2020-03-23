В Нур-Султане у иностранного дипломата выявлен коронавирус

Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане у иностранного дипломата, который прилетел из Лондона, выявлен коронавирус, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Дипломат 1976 года рождения, работает в представительстве одной из стран, прилетел из Лондона", - рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Ахметшарип.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 280 тысяч.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса , из них в Нур-Султане - 31, в Алматы - 22, в Караганде - 2, в Алматинской области - 1 случай.

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