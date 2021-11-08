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В Акмолинской области мужчина погиб из-за хлопка газа

07.11.2021, 17:40 103600
В Акмолинской области мужчина погиб из-за хлопка газа
Фото: Parentingupstream from Pixabay
КОКШЕТАУ. 7 НОЯБРЯ - В поселке Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб 73-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, трагедия произошла 7 ноября, в 11.53, на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление. 
 

При открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия скончался 73-летний хозяин дома", - рассказали в ДЧС.

 
Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.
 
Ранее стало известно, что в Карагандинской области в шахте погибли шесть человек, пострадали двое. Аким области провел совещание, президент выразил соболезнования
 

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Треть жезказганцев осталась без электричества из-за пожара на ТЭЦ

08.11.2021, 10:33 5752
ЖЕЗКАЗГАН. 8 НОЯБРЯ - Вечером 7 ноября пожар в щите управления теплоэлектростанцией Жезказгана произошел пожар, в результате треть горожан осталась без электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ТОО "Казахмыс Холдинг" сообщили, что в 18.50 произошло ЧП на Жезказганской ТЭЦ - пожар в щите управления теплоэлектростанцией. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь, тем не менее 30-40 процентов жилых домов и социальных объектов были отключены от электричества. Кроме того, отдельные потребители жаловались на холодные батареи в квартирах, пишет e-karaganda.kz.
 

По системе теплообеспечения города проблем нет. Все тепломагистрали работают в штатном режиме", - ответили в акимате.

 
Пр данным издания, к полуночи последствия аварии на ТЭЦ были устранены. 
 

Работа всех шахт Карагандинской области приостановлена после трагедии на шахте "Абайская"

08.11.2021, 10:04 12421
КАРАГАНДА. 8 НОЯБРЯ - Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил об остановке работы всех шахт после выброса метана на шахте "Абайская", в результате чего погибли шесть человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В данный момент работа всех забоев, шахт пока временно приостановлена. Будет проведена внеплановая проверка по вопросам безопасности и применении оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в этих шахтах", - сказал глава МЧС.

 
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. 

Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.   
 

Пропавший в Костанае парень найден мертвым

08.11.2021, 09:29 19198
Пропавший в Костанае парень найден мертвым
КОСТАНАЙ. 8 НОЯБРЯ - Пропавший в Костанае 18-летний Галиаскар Сеитжанов найден мертвым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию об обнаружении 18-летнего Галиаскара Сеитжанова распространяют волонтеры поисково-спасательного отряда "Дос", сообщает портал "Алау".
 
Напомним, парень пропал 21 сентября. В 6.30 он вышел из дома по адресу: улица Карла Маркса, 7.
 
По информации газеты "Наш Костанай", Галиаскар Сейтжанов в последний раз выходил на связь с родными 15 сентября. Семья характеризует его как спокойного, ответственного и очень доброжелательного парня. Конфликтов у него ни с кем не было, вот так Галиаскар ранее никогда не уходил. Более того, не было и дня, чтобы он не ночевал дома.
 
Старший брат пропавшего Алмаз Кадырбаев рассказал "НК", что история исчезновения Галиаскара более чем загадочна. По неизвестным обстоятельствам накануне он получил перелом ключицы, но родным так ничего и не рассказал.
 
Далее, Галиаскар уволился из ТОО "СарыаркаАвтоПром", как и планировал, так как хотел пойти служить в армию. Молодой человек думал восстановиться после травмы и отдать долг Родине. По словам Алмаза Кадырбаева, это было желание брата, к чему он пришел сам и осознанно.
 

Он жил с родителями и братом, не пил, не курил, для него были только работа – спортзал – дом. Вечером 15 сентября брат позвонил и сказал, что идет домой возле остановки "Второй подъем". Я должен был его забрать, но приехал и никого не застал. Телефон был отключен. Дома Галиаскар не ночевал. На следующий день, 16 сентября, он позвонил маме и все. С того времени на связь брат больше не выходил. Когда в полиции проверяли детализацию звонков, выяснили, что 16 числа он вызывал такси к "Апельсину". На камерах его видно, а дальше следы теряются", – рассказывает Алмаз Кадырбаев.


Старший брат уверен, что Галиаскар не мог по своей воле так поступить с родными: он всегда звонил и сообщал, где он, чтобы мама не волновалась. Такое поведение для парня нехарактерно.
 
Брат пропавшего подчеркивает, что заявление в полиции приняли только спустя три дня. Сейчас расследование ведется по статье "Убийство".

 

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