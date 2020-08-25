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В пожаре на автопредприятии в Рудном сгорели 10 автобусов

24.08.2020, 08:48 5617
В пожаре на автопредприятии в Рудном сгорели 10 автобусов
Рудный. 24 августа. Kazakhstan Today - Пожар на территории ТОО "Рудный Автотранс" уничтожил 10 пассажирских автобусов, передает Kazakhstan Today.
 
24 августа, в 04.19, на пункт связи специализированной пожарной части №2 города Рудного поступило сообщение о пожаре на территории ТОО "Рудный Автотранс". 
 

По прибытии на место было установлено, что на открытой территории горят пассажирские автобусы. Исходя из обстановки было принято решение об эвакуации рядом стоящих автобусов", - проинформировали в ДЧС Костанайской области.


 
Пожарные совместно с представителями ТОО отбуксировали на безопасное расстояние12 автобусов. 
 
В ведомстве уточнили, что пожар был локализован в 05.02, ликвидирован - в 05.10. 
 
Огнем уничтожено 10 автобусов и 2 автобуса повреждены.
 
На тушение пожара было задействовано 2 единицы техники СПЧ-2 города Рудного и 2 единицы негосударственной противопожарной службы АО "ССГПО", а также 18 человек личного состава. 
 
Причина пожара в настоящее время устанавливается. 
 

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