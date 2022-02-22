Похищенное имущество на сумму свыше 120 млн тенге изъяли полицейские у участников беспорядков

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ТАРАЗ. 21 ФЕВРАЛЯ - Житель Байзакского района сообщил в полицию о найденном в песках подозрительном предмете, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские прибыли на место и обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Сотрудники полиции вызвали на место саперов ДП, пожарных и спасателей. Прибывшие саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500 килограммовая 2,5 метровая авиационная бомба "ФАБ 500м-62" 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту.

Бомбу погрузили на специальную военную технику для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение.