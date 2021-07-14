ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - 18-летний виновник смертельного ДТП в Алматинской области задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY





Департамент полиции Алматинской области сообщает, что постановлением следственного судьи Карасайского районного суда от 13 июля в отношении 18-летнего водителя автомашины Land Cruser, подозреваемого по делу о ДТП, имевшем место 6 июля на 25-м километре автодороги Алматы - Жандосов - Бесмойнак, в результате которого погибли 2 человека, санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

Напомним , около 01.00 6 июля по верхней Каскеленской трассе, напротив ресторана ХАММА ПАРК, было совершено ДТП. Водитель автомашины Lang Cruiser 100 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Тoyota Аvensis. Водитель Аvensis гражданин Е., 1997 года рождения, и пассажирка гражданка А., 1994 года рождения, скончались на месте. Женщина была на третьем месяце беременности. Однако позже появилась информация, что виновник ДТП после двух дней оказался на свободе.

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