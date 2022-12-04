В Экибастузе без отопления остаются 28 домов

Фото: Минэнерго РК
Экибастуз. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из 76 домов в Экибастузе осталось подключить к отоплению 28. Для контроля работ в городе находится первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Для координации действий и принятия оперативных решений первый вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба. В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад (261 человек). По состоянию на 12.00 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются", - сообщили в Минэнерго.
В пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго" также рассказали, что мобильные бригады меняют в домах лопнувшие батареи.
На данный час обеспечена поставка 5200 батарей различных видов", - сообщили в пресс-службе правительства.
Там подчеркнули, что для восстановления внутренней системы теплоснабжения в квартирах жители могут обратиться в call-центр по номеру 74-00-41. Заявку также можно оставить через WhatsApp-номера: 8 707 627 93 32 и 8 775 710 02 91.
Для горожан в городе функционируют 14 пунктов обогрева.
Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС", - подчеркнули в министерстве.
Вчера врио акима города Олег Крук сообщил, что закончить подведение тепловых узлов в дома планируют 3 декабря, в крайнем случае 4 декабря.
Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии. Из-за ЧП госорганам было поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане.
Владельцы ТЭЦ возместят жителям Экибастуза все расходы, возникшие из-за аварии.
На сайте акимата Экибастуза опубликованы обновленные номера call-центра и график подвоза воды к жилым домам многоэтажного и частного сектора.