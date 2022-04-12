В Петропавловске девушка упала с 30-метрового обрыва

Фото: Polisia.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 АПРЕЛЯ - Житель поселка Заречного на противоположном берегу реки Есиль увидел лежащего человека и сообщил об этом на канал 102, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина координировал с другого берега прибывших к месту происшествия полицейских, сообщает Polisia.kz

Полицейские спустились по крутому 30-метровому обрыву вниз. Лежавшим на берегу человеком оказалась девушка. Ее начали поднимать наверх, но глина не давала возможности быстро подняться. Было принято обратиться за помощью к спасателям.

Полицейские совместно со спасателями на специальной платформе подняли пострадавшую в безопасное место. Подоспевшие медики оказали необходимую помощь.

Как выяснилось, 18-летняя девушка сорвалась с обрыва в районе парка Победы. Ее жизни сейчас ничего не грозит. Она благополучно вернулась к родным.





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