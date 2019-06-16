Стала известна причина произошедшей в марте крупной аварии с тремя автобусами в Нур-Султане

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Cтоличные полицейские озвучили предварительные причины крупной аварии с тремя автобусами, произошедшей в марте текущего года, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.
Экспертиза показала, что 53-летний водитель пригородного маршрута в момент столкновения был без сознания. Судя по всему, это и стало причиной того, что автобус на высокой скорости влетел в другой.
Были выявлены признаки острого нарушения ритма сердца, что могло повлечь за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и головного мозга. И получается, потерю сознания", - проинформировал начальник отдела департамента полиции Нур-Султана Нурлан Муканов.
Сам водитель в итоге погиб, смертельные травмы получила и одна пассажирка. Всего в том ДТП столкнулись три пассажирских автобуса. Между ними зажало карету скорой помощи, одна легковушка вылетела на обочину.
Помимо двух погибших, тяжело пострадали шесть человек. В автопарке тогда заявили, что на здоровье водитель не жаловался, а сам автобус исправно работал. Тем не менее пострадавшие готовят свои иски к автопарку, чтобы добиться возмещения ущерба.
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