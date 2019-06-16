Стала известна причина произошедшей в марте крупной аварии с тремя автобусами в Нур-Султане

Экспертиза показала, что 53-летний водитель пригородного маршрута в момент столкновения был без сознания. Судя по всему, это и стало причиной того, что автобус на высокой скорости влетел в другой.

Были выявлены признаки острого нарушения ритма сердца, что могло повлечь за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и головного мозга. И получается, потерю сознания", - проинформировал начальник отдела департамента полиции Нур-Султана Нурлан Муканов.

Сам водитель в итоге погиб, смертельные травмы получила и одна пассажирка. Всего в том ДТП столкнулись три пассажирских автобуса. Между ними зажало карету скорой помощи, одна легковушка вылетела на обочину.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства