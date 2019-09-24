В Минобороны не исключают вероятности новых взрывов в воинской части Арыси

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев прокомментировал взрыв, произошедший в минувшую субботу на полигоне близ Арыси, в результате которого пострадали 10 саперов, передает Kazakhstan Today.

"Военнослужащие, которые пострадали 21 сентября, оперативно были доставлены в госпиталь, им оказывается вся необходимая медпомощь. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Состояние одного средней тяжести и состояние шестерых удовлетворительное. Мы надеемся, что скоро они смогут вернуться в строй. Законом предусмотрена материальная компенсация получившим ранения во время выполнения служебных работ", - цитирует Ермекбаева Kazpravda.kz .

Министр также сообщил, что сейчас начался самый сложный, ответственный и рискованный этап проведения работ по ликвидации последствий происшествий в Арыси.

"Военнослужащие до сегодняшнего дня почти полностью зачистили и обезвредили территорию вокруг воинской части. То есть самому городу, жителям, окрестностям сейчас ничего не угрожает. Все зачистили и продолжаем работу. Сейчас начались основные работы внутри воинской части, внутри складов, где наибольшее скопление фрагментов, осколков и других неразорвавшихся предметов. То есть никто не может исключить, что там не может быть какого-то детонатора. Соответственно, опасная работа у саперов", - пояснил Ермекбаев.

В то же время на территории воинской части принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить личный состав. Ермекбаев проинформировал, что некоторые эксперты предлагали уничтожать фрагменты боеприпасов внутри воинской части на месте.

Например, с помощью спецтехники. Но что может произойти? Может произойти 1, 2, 3 взрыва. Не такой большой мощности, но они могут вызвать недовольство местных жителей, потому что дома расположены очень близко. Плюс может быть разлет осколков. Поэтому в интересах местных жителей было принято решение вывозить все на расстояние не менее 60 километров на спецполигон и уничтожать там. Но всегда самая опасная работа - вывоз и уничтожение. При таких работах могут быть различные случаи", - заключил министр.

Напомним, что 21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 километрах от Арыси) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса . В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту - получили осколочные ранения.

24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и мужчина, в машину которого попал снаряд.

Погибших в Арыси военнослужащих посмертно наградили государственными наградами. Они принимали участие в тушении пожара на складе боеприпасов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства