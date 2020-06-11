Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Актобе. 10 июня. Kazakhstan Today - Еще одно смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента областной полиции, 34-летний водитель автомашины "Фольксваген-Шаран", житель Байганинского района, двигаясь по проселочной дороге со стороны поселка Ногайты в направлении села Караукельды, выехав на сторону встречного движения, допустил столкновение с автомашиной "Опель-Вектра" под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП на месте скончалась 80-летняя пассажирка "Фольксвагена", еще пять пассажиров доставлены в ЦРБ Байганинского района с различными травмами. В медицинском учреждении от полученных травм скончалась 50-летняя пассажирка. Три пассажира автомашины "Опель" также с различными повреждениями доставлены в ЦРБ", - уточнили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водитель автомашины "Фольксваген-Шаран" водворен в ИВС.

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