Казгидромет провел анализ проб воздуха в районе пожара на полигоне ТБО в Алматинской области

Талдыкорган. 11 июня. Kazakhstan Today - В присутствии представителей департамента экологии, ТОО "Taza alem" и ТОО "Таза жер" специалисты РГП "Казгидромет" произвели отбор и анализ проб воздуха на нескольких точках в районе возгорания полигона твердых бытовых отходов в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", по результатам внепланового отбора и анализа зафиксированы следующие превышения ПДК (предельно допустимые концентрации):

- на расстоянии 1 километра от очага возгорания - по диоксиду серы 1,02 ПДК;

- в 1,5 километрах от очага возгорания - по формальдегиду 1,82 ПДК, по диоксиду серы 1,48 ПДК.

По информации ДЧС Алматинской области, к тушению пожара был подключен вертолет МИ-8 с водосливным устройством, объёмом 3 тонны. Пожар тушили всю ночь. На месте работает от ДЧС Алматинской области 40 человек личного состава и 8 единиц техники, от акимата Илийского района 26 человек, а также 10 водовозов, 3 бульдозера, 3 погрузчика, 5 самосвалов. Площадь пожара составляет 3 гектара, общая площадь мусорной свалки составляет 38 гектаров. На месте пожара организовано бесперебойная подача воды.

В настоящее время производятся мероприятия по рекультивации и засыпке грунтом очагов возгорания.

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