Пожарные предотвратили взрыв во время пожара в Алматы

Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - В Алматы пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре в торговом комплексе по улице Кудерина, передает Kazakhstan Today.

1 августа в 02.27 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе, по улице Кудерина, 1 "А". По прибытии пожарных расчетов через 6 минут, открытым пламенем горел торговый комплекс. Объявлен повышенный ранг пожара", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве рассказали, что сотрудники управление полиции Жетысуского района обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники по улице Кудерина, энергослужба обесточила объект.

В ходе разведки и тушения пожарные эвакуировали 6 газовых баллонов общим объемом 250 литров, а также 2 углекислотных баллона, тем самым была предотвращена угроза крупного взрыва. Частный сектор с северной стороны был в безопасности", - уточнили в ДЧС.

Пожар был локализован за 31 минуту, ликвидирован полностью на общей площади горения 290 квадратных метров.

Удалось отстоять аптеку и подсобное помещение в торговом комплексе", - добавили в ведомстве.

На месте задействовано 29 человек личного состава, 6 единиц техники.

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