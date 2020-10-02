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Стали известны подробности гибели детей при пожаре в Таразе

01.10.2020 9991
Стали известны подробности гибели детей при пожаре в Таразе
Тараз. 1 октября. Kazakhstan Today - При пожаре в Таразе погибли дети 2017 и 2018 годов рождения, передает Kazakhstan Today.
 
Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили два тела несовершеннолетних 2017 и 2018 годов рождения, сообщает Polisia.kz.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом в результате пожара. 
 
Отмечается, что вызов в полицию Тараза о пожаре по улице Акмолинской поступил 1 октября в 09.57. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 УК РК (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). 
 
Назначены необходимые экспертизы. 
 
Департамент полиции Жамбылской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра, а также обучать правилам безопасного поведения в быту.

Ранее сообщалось, что гибель детей в пожаре произошла по халатности родителей, которые оставили малолетних одних дома.
 

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