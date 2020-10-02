Стали известны подробности гибели детей при пожаре в Таразе

Тараз. 1 октября. Kazakhstan Today - При пожаре в Таразе погибли дети 2017 и 2018 годов рождения, передает Kazakhstan Today.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили два тела несовершеннолетних 2017 и 2018 годов рождения, сообщает Polisia.kz





Предварительная причина смерти - отравление угарным газом в результате пожара.

Отмечается, что вызов в полицию Тараза о пожаре по улице Акмолинской поступил 1 октября в 09.57. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 УК РК (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Назначены необходимые экспертизы.

Департамент полиции Жамбылской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра, а также обучать правилам безопасного поведения в быту.





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