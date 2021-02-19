Младенец погиб при пожаре в Кызылорде

Кызылорда. 18 февраля. Kazakhstan Today - Пожар произошел ночью 18 февраля во времянке по улице Кызылжарма, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ДЧС Кызылординской области, пожар был полностью потушен в 01.23. В результате пожара полностью сгорела времянка площадью 50 квадратных метров.

Пожарные провели поисковые работы и обнаружили тело младенца 2020 года рождения. Кроме того, в доме находились четыре ребенка и 28-летняя мать.

После осмотра врачей установлено, что у матери 3% ожогов, у дочери 2018 года рождения 0,1% ожогов.

15 февраля в Усть-Каменогорске на месте пожара жилого дома на территории дачного общества "Восточник-3" обнаружено тело женщины.

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