В Караганде произошло смертельное ДТП с участием автобуса

КАРАГАНДА. 27 МАРТА - В Караганде в результате столкновения с маршрутным автобусом 34-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 марта в Октябрьском районе Караганды 34-летний водитель автомашины Honda, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с маршрутным автобусом 118. В результате ДТП водитель автомашины Honda от полученных травм скончался на месте", - сказано в сообщении департамента полиции Карагандинской области.

По данным полиции в момент аварии в салоне автобуса находилось около 30 пассажиров. Двое из пассажиров обратились за медпомощью без госпитализации.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства