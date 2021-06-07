Грузовик снес часть моста в Семее

Фото: Arnapress

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ИЮНЯ - В Семее грузовой автомобиль снес часть моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Грузовик не вписался в проем железнодорожного моста по улице Кабанбай батыра, в результате ДТП часть сооружения обрушилась на дорогу.

5 июня, в 22.20, по улице Кабанбай батыра водитель грузового транспортного средства не учел высоты, нарушил требования дорожного знака, допустил наезд на перекрытия железнодорожного путепровода. На данный момент коммунальными службами оценивается причиненный ущерб. Водитель будет привлечен к административной ответственности", - сообщили Arnapress в управлении полиции Семея.

Это не первый случай, когда мост по улице Кабанбай батыра сносят крупногабаритные транспортные средства. Ранее карагандинский рейсовый автобус с пассажирами не смог проехать под железнодорожным мостом и застрял прямо на месте.

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