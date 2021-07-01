В Жанаозене горел жилой дом

ЖАНАОЗЕН. 30 ИЮНЯ - Инцидент произошёл 29 июня в одном из частных домов в микрорайоне Арай-1, на улица №16, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Загорелась крыша двухэтажного жилого дома и одной из комнат на втором этаже, сообщает " Лада ".

На место происшествия были направлены четыре пожарные машины. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Общая площадь дома - 350 квадратных метров.

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