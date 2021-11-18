В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус

Фото: Polisia.kz
Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября, около 08.20, житель города Атырау сообщил оператору 102 о пропаже припаркованного автобуса. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам.
В результате с помощью сотрудников Центра оперативного управления УП города Атырау был задержан 30-летний житель Акмолинской области.
В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
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