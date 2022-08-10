В Павлодарской области рабочий погиб на разрезе "Восточный"

Погибший - электромеханик циклично-поточного вскрышного участка. При проведении ремонта обводной вал барабана сместился, из-за чего мужчину зажало между валом и несущей металлоконструкцией дробильной установки.
Погибшему было 42 года. Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.
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В Костанайской области поиски 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины
10.08.2022, 12:56 1591
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - В Костанайской области поисковые мероприятия 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины с учетом особенностей ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщает Polisia.kz.
Также направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.
Отмечается, что ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки. С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях.
В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. К поискам ребенка подключили вертолет.
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.
Спасшего 13-летнюю девочку от насильника мужчину наградили в Туркестанской области
10.08.2022, 12:39 2186
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 10 АВГУСТА - В Туркестанской области наградили заместителя акима села Дарбаза Сарыагашского района Суюндыка Сейтжаппарулы, который задержал подозреваемого, напавшего на 13-летнюю девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, Суюндык Сейтжаппарулы спас несовершеннолетнюю девочку от напавшего мужчины и проявил мужество, хотя и знал, что это может угрожать его жизни.
Вечером мы с женой вышли погулять и на улице увидели потасовку двух человек, и поняли, что необходима помощь. Я сразу же побежал в сторону происходящего, но подозреваемый заметил меня и убежал. Когда узнал, что он пытался напасть на девочку, я побежал за ним. Через 100 метров я наконец догнал и задержал его. Мы вызвали полицию и сдали его стражам порядка. В принципе, в работе мы постоянно взаимодействуем с полицией, в том числе с местной полицейской службой", - заявил Суюндык Сейтжаппарулы.
Ранее сообщалось, что психически неуравновешенный житель Алматинской области пытался изнасиловать двух школьниц.
Военнослужащий срочной службы Нацгвардии погиб в Алматинской области
КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Военнослужащий срочной службы воинской части Национальной гвардии погиб в Алматинской области, помогая своим сослуживцам во время бури, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе РгК "Онтустік" Нацгвардии РК, в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа. 9 августа в 20.55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок. Рядовой, помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее.
Сразу же была оказана первая медицинская помощь и его доставили в городское медицинское учреждение города Конаева. В городской больнице города Конаева констатировали смерть", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что рядовой 2003 года рождения был призван департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.
По данному факту доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины происшествия выясняются, проводится служебное расследование.
Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан и региональное командование "Онтустік" выразило глубокие соболезнования родителям и близким погибшего.
В 174 километрах от Алматы произошло землетрясение
10.08.2022, 09:10 6106
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - В 174 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 9 августа в 21.36 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 174 километрах на северо-запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения составил 10,3, магнитуда MPV - 4,4, глубина 20 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Поиск девочки в Костанайской области: полицейские оставляют в поле воду и еду
КОСТАНАЙ. 9 АВГУСТА - Сотрудники полиции, участвующие в поиске девочки в Костанайской области, оставляют по пути следования воду и продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На очередном заседании оперативного штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков", - сообщает департамент полиции Костанайской области.
В настоящее время поиск идет в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын Дала, город Костанай, поселок Самир. На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.
Пока местонахождение ребенка не установлено, однако сообщалось, что на кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. Вчера к поискам ребенка подключили вертолет.
В Костанайской области расширена зона поиска 5-летней девочки
КОСТАНАЙ. 9 АВГУСТА - В Костанайской области расширена зона поиска пропавшей 5-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания. Пока девочка все еще не найдена.
С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын Дала, город Костанай, поселок Самир.
С утра проводится воздушное патрулирование двумя вертолетами и одним самолетом. На одном из них находится тепловизор. Также продолжается обследование русла реки Тобол. На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. Вчера к поискам ребенка подключили вертолет.
В Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне
09.08.2022, 11:43 31316
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне во время купания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Свою младшую дочь 24-летняя жительница столицы отдала в дошкольную организацию еще в феврале. Как сообщили в горсуде, мать лишь частично оплатила услуги няни и долгое время не навещала малышку. Предположительно, ребенок погиб во время купания", - информирует телеканал almaty.tv.
Подчеркивается, что при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.
В первое время мама оплачивала за детский сад. Он был круглосуточный. Ну а в последующем мама перестала выходить на связь. Ребенок все это время находился у няни. Ребенок в апреле этого года погиб. Предварительно, как нам известно, пока няня купала ребенка в ванной, ребенок утонул", - заявила судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Нур-Султана Марина Кушакова.
Сейчас по факту смерти девочки идет следствие. Сообщается, что старшая дочь женщины воспитывается у бабушки.
Решением специализированного межрайонного суда города Нур-Султана от 20 июля 2022 года мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении второго ребенка. В настоящее время ведется сбор документов для передачи ребенка под опеку бабушке по линии матери", - сообщила руководитель отдела опеки и попечительства управления образования города Нур-Султана Гульмира Джуманова.
В департаменте полиции также уточнили - подозреваемой в уголовном деле проходит няня. Если ее вина будет доказана, то женщину могут лишить свободы сроком до 8 лет.
Люди объединились для поиска пропавшей девочки в Костанайской области
09.08.2022, 09:02 33096
КОСТАНАЙ. 9 АВГУСТА - Десятки граждан помогают искать пропавшую девочку в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Местные жители помогают полиции прочесывать кукурузное поле, на котором в последний раз видели девочку. Поле оцепили, задействован дрон, сообщает Polisia.kz.
Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков рассказал о ходе проведения поисков. Также он отметил, что благодарен за такую помощь, прежде всего как отец.
На 21.00 8 августа зона поиска пропавшей девочки в Костанайской области составляет более 50 гектаров. Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Задействованы вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода. В поисках также участвуют служебно-розыскные собаки.
Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал. Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра - вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек, с козырька перелезла на дерево. В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, в это время девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки. 08.04 - ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ребенка видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай - Веденка. 08.06 - еще один свидетель видел девочку на Центральной улице. 08.24 - ребенка видел тракторист, который ехал в сторону поселка. 08.30 - девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка.
Поисковые мероприятия проходили и в соседнем поселке Алтын Дала, который находится в 9 километрах от места пропажи девочки.
В полиции сообщили, что поисковые мероприятия пропавшей девочки продолжаются. Поиски шли всю ночь с применением тепловизора. Обследовано два кукурузных поля площадью 33 гектара и 10 гектаров, а также два картофельных поля.
Сегодня к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска.
С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 гектаров.
В ДП Костанайской области отметили необходимость координации действий гражданских лиц, которые участвуют в поисках.
Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации 8 775 105 91 72", - отмечается в сообщении.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?