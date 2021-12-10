Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы

По информации департамента полиции Алматы, трагедия произошла сегодня в 6.10.
Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода - гражданку М. 1961 года рождения. Предположительно, она переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.
Напомним, в Актобе на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 15-летнего подростка. По словам родных погибшего, за рулем был сын депутата областного маслихата.